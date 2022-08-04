https://tr.sputniknews.com/20220804/iranin-baku-buyukelciligi-azerbaycan-sinirina-agir-techizat-yiginagi-yapildigi-haberi-yalan-1059508998.html
İran’ın Bakü Büyükelçiliği: Azerbaycan sınırına ağır teçhizat yığınağı yapıldığı haberi yalan
İran’ın Bakü Büyükelçiliği: Azerbaycan sınırına ağır teçhizat yığınağı yapıldığı haberi yalan
İran’ın Bakü Büyükelçiliği, İran’ın Azerbaycan sınırına ağır teçhizat yığınağı yaptığı yönünde sosyal medyada yayılan bilginin gerçek dışı olduğunu duyurdu. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T17:18+0300
2022-08-04T17:18+0300
2022-08-04T17:19+0300
savunma
iran
azerbaycan
askeri yığınak
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İran’ın Bakü Büyükelçiliği’nden Azerbaycan medyasına yapılan açıklamada, “İran Devrim Muhafızları Ordusu’nın resmi Telegram hesabı yok. Ordunun resmi tutumunu, resmi kanallar ve ordu temsilcilerinden öğrenebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Sosyal medyada yayılan haber yalan. Bu kareler birkaç yıl önce yapıldı. Bu tür söylentiler, iki ülke arasındaki ilişkileri kıskanan kötü niyetli kişiler tarafından Tahran ve Bakü arasındaki ilişkileri bozma niyetiyle yayılıyor" denildi.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, azerbaycan, askeri yığınak
İran’ın Bakü Büyükelçiliği: Azerbaycan sınırına ağır teçhizat yığınağı yapıldığı haberi yalan
17:18 04.08.2022 (güncellendi: 17:19 04.08.2022) Abone ol
İran’ın Bakü Büyükelçiliği, İran’ın Azerbaycan sınırına ağır teçhizat yığınağı yaptığı yönünde sosyal medyada yayılan bilginin gerçek dışı olduğunu duyurdu.
İran’ın Bakü Büyükelçiliği’nden Azerbaycan medyasına yapılan açıklamada, “İran Devrim Muhafızları Ordusu’nın resmi Telegram hesabı yok. Ordunun resmi tutumunu, resmi kanallar ve ordu temsilcilerinden öğrenebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Sosyal medyada yayılan haber yalan. Bu kareler birkaç yıl önce yapıldı. Bu tür söylentiler, iki ülke arasındaki ilişkileri kıskanan kötü niyetli kişiler tarafından Tahran ve Bakü arasındaki ilişkileri bozma niyetiyle yayılıyor" denildi.