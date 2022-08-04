https://tr.sputniknews.com/20220804/iranin-baku-buyukelciligi-azerbaycan-sinirina-agir-techizat-yiginagi-yapildigi-haberi-yalan-1059508998.html

İran’ın Bakü Büyükelçiliği: Azerbaycan sınırına ağır teçhizat yığınağı yapıldığı haberi yalan

İran’ın Bakü Büyükelçiliği: Azerbaycan sınırına ağır teçhizat yığınağı yapıldığı haberi yalan

İran’ın Bakü Büyükelçiliği, İran’ın Azerbaycan sınırına ağır teçhizat yığınağı yaptığı yönünde sosyal medyada yayılan bilginin gerçek dışı olduğunu duyurdu. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T17:18+0300

2022-08-04T17:18+0300

2022-08-04T17:19+0300

savunma

iran

azerbaycan

askeri yığınak

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İran’ın Bakü Büyükelçiliği’nden Azerbaycan medyasına yapılan açıklamada, “İran Devrim Muhafızları Ordusu’nın resmi Telegram hesabı yok. Ordunun resmi tutumunu, resmi kanallar ve ordu temsilcilerinden öğrenebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Sosyal medyada yayılan haber yalan. Bu kareler birkaç yıl önce yapıldı. Bu tür söylentiler, iki ülke arasındaki ilişkileri kıskanan kötü niyetli kişiler tarafından Tahran ve Bakü arasındaki ilişkileri bozma niyetiyle yayılıyor" denildi.

iran

azerbaycan

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iran, azerbaycan, askeri yığınak