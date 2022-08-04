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Kurban Bayramı'nda kaçan ve 25 gün sonra bulunan boğaya Ahbap Derneği talip oldu
Kurban Bayramı'nda kaçan ve 25 gün sonra bulunan boğaya Ahbap Derneği talip oldu
Balıkesir'de Kurban Bayramı'nda kaçan ve 26 gün sonra 25 kilometre uzaklıktaki bir köyde bulunan boğaya Ahbap Derneği talip oldu. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T01:57+0300
2022-08-04T01:57+0300
yaşam
kurban bayramı
boğa
ahbap derneği
kesim
kayıp
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü kaçan boğa, 25 gün sonra bulundu. Sahibinin, boğayı 1 hafta sonra keseceğini söylemesi üzerine Haluk Levent önderliğinde faaliyet gösteren Ahbap Derneği hayvanı satın almak için harekete geçti.Kepsut ilçesine bağlı kırsal İsaalan Mahalle Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramının 1'inci günü sabah saatlerinde sahibi olduğu boğayı kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi.Kesim öncesinde kaçan boğa, bulunamadı. 3 Ağustos Çarşamba günü Kepsut Belediyesi'ne, Kayaeli Mahallesi'nde bir boğa bulundu ihbarı geldi.Bölgeye giden ekipler, boğanın Kocabıyık'a ait olduğunu tespit etti.Boğanın 25 gün sonra bulunmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi.Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, hayvanın kesilmemesi için harekete geçti.Muhtar Kocabıyık boğayı kesmek istediğini söylerken, Ahbap ise hayvanın bu kadar direndiği düşüncesiyle, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunmasını sağlamak istedi. Son durumu boğa sahibi Kocabıyık ile Ahbap Derneği arasında gerçekleşecek pazarlık belirleyecek.
https://tr.sputniknews.com/20220605/rizede-boga-guresi-bazilarinin-kaygisi-olmasin-bu-aslinda-bogalari-baristirma-festivali-1057010257.html
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kurban bayramı, boğa, ahbap derneği, kesim, kayıp

Kurban Bayramı'nda kaçan ve 25 gün sonra bulunan boğaya Ahbap Derneği talip oldu

01:57 04.08.2022
© AABalıkesir'de Kurban Bayramı'nda kaçan ve 26 gün sonra 25 kilometre uzaklıktaki bir köyde bulunan boğaya Ahbap Derneği talip oldu.
Balıkesir'de Kurban Bayramı'nda kaçan ve 26 gün sonra 25 kilometre uzaklıktaki bir köyde bulunan boğaya Ahbap Derneği talip oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Balıkesir'de Kurban Bayramı'nda kaçan ve 26 gün sonra 25 kilometre uzaklıktaki bir köyde bulunan boğaya Ahbap Derneği talip oldu.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü kaçan boğa, 25 gün sonra bulundu. Sahibinin, boğayı 1 hafta sonra keseceğini söylemesi üzerine Haluk Levent önderliğinde faaliyet gösteren Ahbap Derneği hayvanı satın almak için harekete geçti.

Kepsut ilçesine bağlı kırsal İsaalan Mahalle Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramının 1'inci günü sabah saatlerinde sahibi olduğu boğayı kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi.
Kesim öncesinde kaçan boğa, bulunamadı. 3 Ağustos Çarşamba günü Kepsut Belediyesi'ne, Kayaeli Mahallesi'nde bir boğa bulundu ihbarı geldi.
Bölgeye giden ekipler, boğanın Kocabıyık'a ait olduğunu tespit etti.
Boğanın 25 gün sonra bulunmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi.
Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, hayvanın kesilmemesi için harekete geçti.
Muhtar Kocabıyık boğayı kesmek istediğini söylerken, Ahbap ise hayvanın bu kadar direndiği düşüncesiyle, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunmasını sağlamak istedi. Son durumu boğa sahibi Kocabıyık ile Ahbap Derneği arasında gerçekleşecek pazarlık belirleyecek.
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