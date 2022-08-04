https://tr.sputniknews.com/20220804/mahkemenin-kizilbuk-karari-marmarisin-etekleri-zil-caliyor-o-kadar-mutluyuz-1059525090.html
Mahkemenin Kızılbük kararı: Marmaris'in etekleri zil çalıyor o kadar mutluyuz
Mahkemenin Kızılbük kararı: Marmaris'in etekleri zil çalıyor o kadar mutluyuz
Muğla 3. İdare Mahkemesi, Marmaris Kızılbük'te Sinpaş GYO'nun otel ve konut inşaatı projesine verilen 'ÇED gerekli değil' kararını iptal etti. Marmaris Kent... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T23:45+0300
2022-08-04T23:45+0300
2022-08-04T23:45+0300
akşam postasi
marmaris
çed raporu
mahkeme
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Marmaris Kent Konseyinden Halime Şaman, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'nda Marmaris Kızılbük'te Sinpaş GYO'nun otel ve konut inşaatı projesine verilen 'ÇED gerekli değil' kararını değerlendirdi.Marmaris Kent Konseyi üyesi Halime Şaman şunları söyledi:‘İnşaat alanı milli park içerisinde’
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
marmaris, çed raporu, mahkeme
Mahkemenin Kızılbük kararı: Marmaris'in etekleri zil çalıyor o kadar mutluyuz
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Muğla 3. İdare Mahkemesi, Marmaris Kızılbük'te Sinpaş GYO'nun otel ve konut inşaatı projesine verilen 'ÇED gerekli değil' kararını iptal etti. Marmaris Kent Konseyi'nden Halime Şaman, ’’İçmeler’deki yürüyüşümüzde esnaflar bizlere bir kuruş su parası bile ödetmediler. Hangi dükkana girsek bize kolilerle bedava su verdiler, teşekkür ettiler" dedi.
Marmaris Kent Konseyinden Halime Şaman, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'nda Marmaris Kızılbük'te Sinpaş GYO'nun otel ve konut inşaatı projesine verilen 'ÇED gerekli değil' kararını değerlendirdi.
Marmaris Kent Konseyi üyesi Halime Şaman şunları söyledi:
"Tabiri caizse Marmaris’in etekleri zil çalıyor o kadar mutluyuz. Bugün İçmeler’deki yürüyüşümüzde esnaflar bizlere bir kuruş su parası bile ödetmediler. Hangi dükkana girsek bize kolilerle bedava su verdiler, ‘Sizlere teşekkür ederiz’ dediler. Müthiş bir dayanışma ve kararlılıkla pek çok kurumu maalesef karşımıza almak suretiyle mücadeleyi yürüttük. Bu başarının çok fazla kahramanı var. Temel argüman olarak, ‘Burada 30 yıldır inşaat vardı ve onu biz iyileştiriyoruz’ diyorlar. Kimi kandırıyorlar. Ruhsatlı alan 46 bin metrekare idi ama ÇED sürecinin etrafından dolanarak 280 bin metrekareye çıkartarak ruhsat aldılar. İki ayrı dava ile hukuki süreç işledi. Orada ruhsat verilmesi mevcut koşullarda mümkün değil. Bir yere ruhsat verilebilmesi için en temel orada imar uygulamasının yapılması gerekiyor. Burada imar uygulaması olmadan pek çok belediye, turist tesisi yapılsın diye prosedürleri atlayarak ruhsat veriyorlar."
‘İnşaat alanı milli park içerisinde’
"2018 Yılında kadar orası 46 bin metrekarelik 555 odalık otel ruhsatı var. 2021 yılından itibaren isim ve tadilat ruhsatlarında kanuna aykırı biçimde otel ve konut projesi oluyor. İsim ve tadilat ruhsatlarında böyle bir şey yapılamaz. 46 bin metrekarelik inşaat alanı 280 bin metrekareye çıkartılıyor ve milli park içerisinde proje yapılıyor. Ruhsatların verilişinde tespit ettiğimiz mevzuata aykırı uygulamalar var bununla da ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Biz Sur Yapıyı’yı suçlamaktan yana değiliz ama bu işlemlerde kusuru olan bireyler var. Buradaki ekolojik düzeni bozmanın müsebbipleri olmaları nedeniyle yasalar önünde hesap vermeli. Bugün biz burada elbette ki sevincimizi yaşayacağız ama oradaki geri dönülmez tahribata sebep olanlar bedelini ödemeli çünkü bizim de kendimiz için yaptığımız bir şey yok gelecek için herkes uğraşıyor."