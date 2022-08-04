Mahkemenin Kızılbük kararı: Marmaris'in etekleri zil çalıyor o kadar mutluyuz

"2018 Yılında kadar orası 46 bin metrekarelik 555 odalık otel ruhsatı var. 2021 yılından itibaren isim ve tadilat ruhsatlarında kanuna aykırı biçimde otel ve konut projesi oluyor. İsim ve tadilat ruhsatlarında böyle bir şey yapılamaz. 46 bin metrekarelik inşaat alanı 280 bin metrekareye çıkartılıyor ve milli park içerisinde proje yapılıyor. Ruhsatların verilişinde tespit ettiğimiz mevzuata aykırı uygulamalar var bununla da ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Biz Sur Yapıyı’yı suçlamaktan yana değiliz ama bu işlemlerde kusuru olan bireyler var. Buradaki ekolojik düzeni bozmanın müsebbipleri olmaları nedeniyle yasalar önünde hesap vermeli. Bugün biz burada elbette ki sevincimizi yaşayacağız ama oradaki geri dönülmez tahribata sebep olanlar bedelini ödemeli çünkü bizim de kendimiz için yaptığımız bir şey yok gelecek için herkes uğraşıyor."