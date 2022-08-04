https://tr.sputniknews.com/20220804/mardin-kiziltepede-elektrik-sebekesini-yenileyen-dedas-ekibine-tasli-saldiri-1059518915.html
Mardin Kızıltepe'de elektrik şebekesini yenileyen DEDAŞ ekibine taşlı saldırı
Mardin Kızıltepe'de elektrik şebekesini yenileyen DEDAŞ ekibine taşlı saldırı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlamış şebekenin yenilenmesi için çalışma yürüten Dicle Elektrik ekibi, bir grubun taşlı saldırısına uğradı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T21:27+0300
2022-08-04T21:27+0300
2022-08-04T21:31+0300
dedaş
saldırı
taş
türkiye
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Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü'ne bağlı yatırım ekipleri, bir süredir devam eden şebeke yenileme çalışmaları çerçevesinde Kızıltepe ilçesinin Sanayi Mahallesi Halkalı Caddesi'nde ekonomik ömrünü doldurmuş olan iletim hatları, direk, pano ve aydınlatma tesislerinin yenilenmesi çalışmalarını yaparken, bu yatırım çalışmalarını kabul etmeyen bir grubun saldırısına uğradı. Aralarında kadınların da bulunduğu saldırganların attığı taşların isabet ettiği ve içerisinde Dicle Elektrik çalışanı iki kişinin bulunduğu aracın camları kırıldı, araçta maddi hasar oluştu.Kırılan camdan içeri giren bir taş ise Ö.D. isimli çalışanın kafasına isabet etti. Aldığı taş darbesi ile yaralanan Ö.D. hemen hastaneye kaldırılırken, olaylar yüzünden duran şebeke yenileme çalışmaları, olay yerine gelen emniyet güçlerinin nezaretinde devam etti.
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dedaş, saldırı, taş
Mardin Kızıltepe'de elektrik şebekesini yenileyen DEDAŞ ekibine taşlı saldırı
21:27 04.08.2022 (güncellendi: 21:31 04.08.2022) Abone ol
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlamış şebekenin yenilenmesi için çalışma yürüten Dicle Elektrik ekibi, bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü'ne bağlı yatırım ekipleri, bir süredir devam eden şebeke yenileme çalışmaları çerçevesinde Kızıltepe ilçesinin Sanayi Mahallesi Halkalı Caddesi'nde ekonomik ömrünü doldurmuş olan iletim hatları, direk, pano ve aydınlatma tesislerinin yenilenmesi çalışmalarını yaparken, bu yatırım çalışmalarını kabul etmeyen bir grubun saldırısına uğradı.
Aralarında kadınların da bulunduğu saldırganların attığı taşların isabet ettiği ve içerisinde Dicle Elektrik çalışanı iki kişinin bulunduğu aracın camları kırıldı, araçta maddi hasar oluştu.
Kırılan camdan içeri giren bir taş ise Ö.D. isimli çalışanın kafasına isabet etti. Aldığı taş darbesi ile yaralanan Ö.D. hemen hastaneye kaldırılırken, olaylar yüzünden duran şebeke yenileme çalışmaları, olay yerine gelen emniyet güçlerinin nezaretinde devam etti.