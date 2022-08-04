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https://tr.sputniknews.com/20220804/sirketler-doviz-mevduatini-21-milyar-dolar-artirdi-1059523412.html
Şirketler, döviz mevduatını 2.1 milyar dolar artırdı
Şirketler, döviz mevduatını 2.1 milyar dolar artırdı
Tüzel kişilerin döviz mevduatı, 29 Temmuz haftasında 2 milyar 141 milyon dolar arttı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 1 milyar 948 milyon dolar... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T23:11+0300
2022-08-04T23:11+0300
ekonomi
döviz
şirket
merkez bankası
euro
dolar
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Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre 29 Temmuz ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış olarak yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 948 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerde döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış olarak 193 milyon dolar düşüş yaşanırken tüzel kişilerin döviz mevduatında 2 milyar 141 milyon dolar arttı. Dünya'nın haberine göre tüzel kişilerin özellikle dolar cinsi döviz mevduatındaki 1.7 milyar dolarlık yükseliş dikkat çekti.Merkez Bankası haftalık verilerine göre gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 141 milyon dolar gerilerken, euro cinsi döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 15 milyon dolar arttı, kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 68 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin ise 1 milyar 718 milyon dolar dolar cinsi döviz mevduatını artırırken, Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı 419 milyon dolar yükseldi.Haberde şu ifadelere yer verildi:Yabancı hisse ve DİBS’te yine satıcıMerkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcıların Türk menkul kıymetlerinden çıkışı aralıksız sürüyor. Yurtdışında yerleşik kişiler, 29 Temmuz haftasında net 26,9 milyon dolarlık hisse senedi, 21,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yurtdışında yerleşik kişilerin 22 Temmuz itibarıyla 14 milyar 805,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Temmuz'da 14 milyar 851,7 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 327,7 milyon dolardan 1 milyar 283,2 milyon dolara geriledi. ŞBS stokları ise 109,6 milyon dolardan 98,5 milyon dolara indi.
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döviz, şirket, merkez bankası, euro, dolar

Şirketler, döviz mevduatını 2.1 milyar dolar artırdı

23:11 04.08.2022
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TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Tüzel kişilerin döviz mevduatı, 29 Temmuz haftasında 2 milyar 141 milyon dolar arttı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 1 milyar 948 milyon dolar yükseldi.
Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre 29 Temmuz ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış olarak yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 948 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerde döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış olarak 193 milyon dolar düşüş yaşanırken tüzel kişilerin döviz mevduatında 2 milyar 141 milyon dolar arttı.
Dünya'nın haberine göre tüzel kişilerin özellikle dolar cinsi döviz mevduatındaki 1.7 milyar dolarlık yükseliş dikkat çekti.
Merkez Bankası haftalık verilerine göre gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 141 milyon dolar gerilerken, euro cinsi döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 15 milyon dolar arttı, kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 68 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin ise 1 milyar 718 milyon dolar dolar cinsi döviz mevduatını artırırken, Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı 419 milyon dolar yükseldi.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Son haftalarda 20 yılın en düşük seviyelerinde seyreden IMF tanımlı net uluslararası rezervler geçen hafta 2.4 milyar dolar artışla 9.12 milyar dolara yükseldi. Bu yükselişte Gazprom’dan Akkuyu için gelen paranın etkili olduğu belirtiliyor. Swap hariç net rezervler ise 54.8 milyar dolar oldu. Öte yandan iki haftadır 100 milyar doların altında olan TCMB toplam rezervleri ise 101.3 milyar dolara yükseldi. TCMB toplam rezervleri 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 940 milyon dolar arttı. 29 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar artışla 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 22 Temmuz'da 59 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 940 milyon dolar yükselişle 98 milyar 323 milyon dolardan 101 milyar 263 milyon dolara çıktı."

Yabancı hisse ve DİBS’te yine satıcı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcıların Türk menkul kıymetlerinden çıkışı aralıksız sürüyor. Yurtdışında yerleşik kişiler, 29 Temmuz haftasında net 26,9 milyon dolarlık hisse senedi, 21,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yurtdışında yerleşik kişilerin 22 Temmuz itibarıyla 14 milyar 805,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Temmuz'da 14 milyar 851,7 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 327,7 milyon dolardan 1 milyar 283,2 milyon dolara geriledi. ŞBS stokları ise 109,6 milyon dolardan 98,5 milyon dolara indi.
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