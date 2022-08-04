https://tr.sputniknews.com/20220804/sirnakta-cekirge-istilasi-isiklari-actigimizda-evlere-geliyorlar-1059482241.html

Şırnak’ta çekirge istilası: 'Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar'

Şırnak’ta çekirge istilası: 'Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar'

Şırnak’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da sıcak havaların etkisiyle çekirge istilası başladı, bölge halkı gece dışarı çıkamadı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T01:36+0300

2022-08-04T01:36+0300

2022-08-04T01:36+0300

türkiye

çekirge

şırnak

beytüşşebap

istila

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059482459_0:151:3092:1890_1920x0_80_0_0_5366723c15a7d259ee3afdb6cc0ffb0c.jpg

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle akşam vakti sokak lambalarına toplanan binlerce çekirge, ilçe sakinlerini evlerine hapsetti. Işıklarını açamayan vatandaşlar çekirgelerden dolayı dışarı çıkamadı. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde çekirgeler akşam vakti sokak lambalarına toplandı.Her yıl ağustos ayı başlangıcı çekirge istilasına maruz kalan vatandaşlar evlerin ışıklarını kapatmak zorunda kalıyor. Bir hafta süren istila, havalar soğuyunca bitiyor.Ömer Engin adlı bir çocuk, "Her yıl böyle oluyor, herkes evde şimdi. Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar kapatıyoruz. Hepsi sokak lambalarına geliyor. Biz de uzaktan bakıyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210924/yenilebilir-bocekler-yakinda-supermarketlerde-gida-firmasi-aromali-cekirge-sekerlemeleri-uretti-1049205174.html

türkiye

şırnak

beytüşşebap

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çekirge, şırnak, beytüşşebap, istila