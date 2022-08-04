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Şırnak’ta çekirge istilası: 'Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar'
Şırnak’ta çekirge istilası: 'Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar'
Şırnak’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da sıcak havaların etkisiyle çekirge istilası başladı, bölge halkı gece dışarı çıkamadı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T01:36+0300
2022-08-04T01:36+0300
2022-08-04T01:36+0300
türkiye
çekirge
şırnak
beytüşşebap
istila
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle akşam vakti sokak lambalarına toplanan binlerce çekirge, ilçe sakinlerini evlerine hapsetti. Işıklarını açamayan vatandaşlar çekirgelerden dolayı dışarı çıkamadı. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde çekirgeler akşam vakti sokak lambalarına toplandı.Her yıl ağustos ayı başlangıcı çekirge istilasına maruz kalan vatandaşlar evlerin ışıklarını kapatmak zorunda kalıyor. Bir hafta süren istila, havalar soğuyunca bitiyor.Ömer Engin adlı bir çocuk, "Her yıl böyle oluyor, herkes evde şimdi. Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar kapatıyoruz. Hepsi sokak lambalarına geliyor. Biz de uzaktan bakıyoruz" dedi.
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çekirge, şırnak, beytüşşebap, istila
Şırnak’ta çekirge istilası: 'Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar'
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Şırnak’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da sıcak havaların etkisiyle çekirge istilası başladı, bölge halkı gece dışarı çıkamadı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle akşam vakti sokak lambalarına toplanan binlerce çekirge, ilçe sakinlerini evlerine hapsetti. Işıklarını açamayan vatandaşlar çekirgelerden dolayı dışarı çıkamadı.
İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde çekirgeler akşam vakti sokak lambalarına toplandı.
Her yıl ağustos ayı başlangıcı çekirge istilasına maruz kalan vatandaşlar evlerin ışıklarını kapatmak zorunda kalıyor. Bir hafta süren istila, havalar soğuyunca bitiyor.
Ömer Engin adlı bir çocuk, "Her yıl böyle oluyor, herkes evde şimdi. Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar kapatıyoruz. Hepsi sokak lambalarına geliyor. Biz de uzaktan bakıyoruz" dedi.