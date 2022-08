https://tr.sputniknews.com/20220805/balikli-rum-hastanesindeki-yanginin-binanin-tasiyici-unsurlarina-zarar-vermedigi-tespit-edildi-1059569197.html

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Balıklı Rum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Arısoy... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T23:27+0300

2022-08-05T23:27+0300

2022-08-05T23:33+0300

türkiye

ömer arısoy

balıklı rum hastanesi

ak parti

zeytinburnu

fatma betül sayan kaya

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059568825_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c595a5fa71b5b5e4a2971b61ef16f207.jpg

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki uzman heyetle Balıklı Rum Hastanesi'ndeki hasar tespit ve temizlik çalışmaları hakkında bilgi almak için bölgeye gitti.Binanın çevresini ve içini uzman heyetlerle ziyaret eden Arısoy, hasar tespitiyle ilgili ilk sonuçları basın mensuplarıyla paylaştı.Arısoy, binanın bir kısmının ve özellikle çatı bölümünün yangından zarar gördüğünü belirterek, "Her ne kadar bütün binada basit tadilat ve tamirat yapılması gerekse de binanın taşıyıcı unsurlarında herhangi bir problem yok. Özellikle çatı kısmını tamir etmek lazım. Geri kalan kısımlarda çok büyük bir iş olmadığı kanaatindeyiz fakat önemli olan teknik uzmanlarımızın vereceği karardır. Sonuç olarak basit tadilat onarımla sorunlar aşılabilecek gibi görünüyor" diye konuştu.Yangının ardından konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi verdiklerini söyleyen Arısoy, belediye olarak konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.'Temizlik için 40 kişilik bir ekip çalışıyor'Sabah saatlerinde Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanını ve Başhekimi ziyaret ettiklerini anımsatan Arısoy, "Yanan binanın yangın artıklarını temizlemek üzere şu anda Zeytinburnu Belediyesine bağlı 40 kişilik bir ekip çalışıyor. Bir taraftan da burası tescilli bir yapı biliyorsunuz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzle konuştuk. Bölgeden Koruma Kurullarının Müdürü ve uzmanları gelip yerinde tespitler yaptılar. Bir an evvel burayı yeniden fonksiyonuna döndürmek için çalışıyoruz" dedi.Koruma Kurulları kararları çerçevesince, mevzuat çerçevesince kısa bir zamanda binayı yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getiren Arısoy, "Şimdi sırada bir an evvel yeniden binayı fonksiyonuna kavuşturmak, aslına uygun olarak restore etmek meselesi kalıyor. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz, hepimiz takip halindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.Binada hasar tespit çalışmaları kapsamında Zeytinburnu Belediyesine bağlı birçok ekip ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ekipleri koordineli çalışmalar yürütüyor.Hasar tespit çalışmalarının ardından binanın restorasyonuyla ilgili nihai karara varılacak.

türkiye

zeytinburnu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ömer arısoy, balıklı rum hastanesi, ak parti, zeytinburnu, fatma betül sayan kaya, recep tayyip erdoğan