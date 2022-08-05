https://tr.sputniknews.com/20220805/istanbulda-yol-kazi-calismasinda-havan-topu-mermisi-bulundu-1059554402.html
İstanbul'da yol kazı çalışmasında havan topu mermisi bulundu
İstanbul'da yol kazı çalışmasında havan topu mermisi bulundu
İstanbul Sultangazi'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu. Bomba İmha ve İnceleme Şube... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T16:27+0300
2022-08-05T16:27+0300
2022-08-05T16:27+0300
yaşam
istanbul
havan
havan topu
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İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kavşak ve yol kazı çalışmaları sırasında havan topu mermisi bulundu.Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'nin hemen yanında, iş makinelerinin çalıştığı alanda kazı yapan iş makinesi operatörü, havan topu mermisini fark ederek, çalışmaları durdurdu. İBB çalışanları durumu hemen polise bildirdi.İnceleme başlatıldıKısa sürede olay yerine ekipler gelerek, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen bombanın menşei ve kaç yıllık olduğu incelemelerden sonra belirlenecek.Belediye çalışanlarından Fevzi Güler, havan topu mermisinin bulunduğu bölgenin daha önce askeri alan olduğunu belirterek, "Kazı yaparken arkadaş gördü. Bizde polise haber verdik. Havan topu mermisi olabilir. Burası eskiden askeri alandı. Benim çocukluğum burada geçti. Bizde ufakken benzeri şeyler buluyorduk. Ama bu kadar büyüğünü de bulmamıştık" dedi.
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istanbul, havan, havan topu
İstanbul'da yol kazı çalışmasında havan topu mermisi bulundu
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İstanbul Sultangazi'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen havan topu ile ilgili inceleme başlatıldı
İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kavşak ve yol kazı çalışmaları sırasında havan topu mermisi bulundu.
Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'nin hemen yanında, iş makinelerinin çalıştığı alanda kazı yapan iş makinesi operatörü, havan topu mermisini fark ederek, çalışmaları durdurdu. İBB çalışanları durumu hemen polise bildirdi.
İnceleme başlatıldı
Kısa sürede olay yerine ekipler gelerek, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen bombanın menşei ve kaç yıllık olduğu incelemelerden sonra belirlenecek.
Belediye çalışanlarından Fevzi Güler, havan topu mermisinin bulunduğu bölgenin daha önce askeri alan olduğunu belirterek, "Kazı yaparken arkadaş gördü. Bizde polise haber verdik. Havan topu mermisi olabilir. Burası eskiden askeri alandı. Benim çocukluğum burada geçti. Bizde ufakken benzeri şeyler buluyorduk. Ama bu kadar büyüğünü de bulmamıştık" dedi.