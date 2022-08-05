https://tr.sputniknews.com/20220805/istanbulda-yol-kazi-calismasinda-havan-topu-mermisi-bulundu-1059554402.html

İstanbul'da yol kazı çalışmasında havan topu mermisi bulundu

İstanbul'da yol kazı çalışmasında havan topu mermisi bulundu

İstanbul Sultangazi'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu. Bomba İmha ve İnceleme Şube... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T16:27+0300

2022-08-05T16:27+0300

2022-08-05T16:27+0300

yaşam

istanbul

havan

havan topu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059554495_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_abddccb704526f1051f9e2f980223551.jpg

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kavşak ve yol kazı çalışmaları sırasında havan topu mermisi bulundu.Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'nin hemen yanında, iş makinelerinin çalıştığı alanda kazı yapan iş makinesi operatörü, havan topu mermisini fark ederek, çalışmaları durdurdu. İBB çalışanları durumu hemen polise bildirdi.İnceleme başlatıldıKısa sürede olay yerine ekipler gelerek, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen bombanın menşei ve kaç yıllık olduğu incelemelerden sonra belirlenecek.Belediye çalışanlarından Fevzi Güler, havan topu mermisinin bulunduğu bölgenin daha önce askeri alan olduğunu belirterek, "Kazı yaparken arkadaş gördü. Bizde polise haber verdik. Havan topu mermisi olabilir. Burası eskiden askeri alandı. Benim çocukluğum burada geçti. Bizde ufakken benzeri şeyler buluyorduk. Ama bu kadar büyüğünü de bulmamıştık" dedi.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, havan, havan topu