https://tr.sputniknews.com/20220805/marmariste-ingiliz-kadin-turistin-oldugu-tekne-kazasinda-3-gozalti-1-tutuklama-1059555323.html

Marmaris'te İngiliz kadın turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı, 1 tutuklama

Marmaris'te İngiliz kadın turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı, 1 tutuklama

Muğla Marmaris'te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz kadın turistin öldüğü kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Marmaris Sahil... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T16:44+0300

2022-08-05T16:44+0300

2022-08-05T16:44+0300

yaşam

marmaris

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Muğla'da, İngiliz kadın turistin öldüğü tekne kazası soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı.Olay, Marmaris Körfezi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz turist Anna Capuano (44) hayatını kaybetti, 4'ü turist 5 kişi yaralandı.3 gözaltı, 1 tutuklamaKza sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sürat teknesini kullanan T.G., dolmuş tekneyi kullanan M.Y. ve Su Sporları Merkezi İşletmecisi E.N. gözaltına alındı.Şüpheliler, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürat motorunu kullanan T.G. tutuklandı. Su sporları işletmecisi E.N. adli kontrol şartı ile serbest kalırken dolmuş tekne kullanıcısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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marmaris