https://tr.sputniknews.com/20220805/marmariste-ingiliz-kadin-turistin-oldugu-tekne-kazasinda-3-gozalti-1-tutuklama-1059555323.html
Marmaris'te İngiliz kadın turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı, 1 tutuklama
Marmaris'te İngiliz kadın turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı, 1 tutuklama
Muğla Marmaris'te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz kadın turistin öldüğü kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Marmaris Sahil... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T16:44+0300
2022-08-05T16:44+0300
2022-08-05T16:44+0300
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marmaris
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Muğla'da, İngiliz kadın turistin öldüğü tekne kazası soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı.Olay, Marmaris Körfezi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz turist Anna Capuano (44) hayatını kaybetti, 4'ü turist 5 kişi yaralandı.3 gözaltı, 1 tutuklamaKza sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sürat teknesini kullanan T.G., dolmuş tekneyi kullanan M.Y. ve Su Sporları Merkezi İşletmecisi E.N. gözaltına alındı.Şüpheliler, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürat motorunu kullanan T.G. tutuklandı. Su sporları işletmecisi E.N. adli kontrol şartı ile serbest kalırken dolmuş tekne kullanıcısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Marmaris'te İngiliz kadın turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı, 1 tutuklama
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Muğla Marmaris'te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz kadın turistin öldüğü kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı
Muğla'da, İngiliz kadın turistin öldüğü tekne kazası soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Marmaris Körfezi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz turist Anna Capuano (44) hayatını kaybetti, 4'ü turist 5 kişi yaralandı.
3 gözaltı, 1 tutuklama
Kza sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sürat teknesini kullanan T.G., dolmuş tekneyi kullanan M.Y. ve Su Sporları Merkezi İşletmecisi E.N. gözaltına alındı.
Şüpheliler, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürat motorunu kullanan T.G. tutuklandı. Su sporları işletmecisi E.N. adli kontrol şartı ile serbest kalırken dolmuş tekne kullanıcısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.