Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220805/otv-indirimi-beklentisi-ikinci-el-araclara-ilgiyi-dusurdu-1059547814.html
ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü
ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü
İkinci el araç piyasasında ÖTV'nin düşeceği söylentileri talebi düşürdü. İkinci el araç piyasasında yüzde 50 düşüş olduğunu belirten oto galericiler... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T14:29+0300
2022-08-05T14:38+0300
multimedya
özel tüketim vergisi (ötv)
ikinci el otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059547028_0:93:1777:1092_1920x0_80_0_0_33cb28ffddb7c3b3d2496922235962a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059547028_98:0:1677:1184_1920x0_80_0_0_a756ce737656eb457ce2055740cdaad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özel tüketim vergisi (ötv), фото, ikinci el otomobil

ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü

14:29 05.08.2022 (güncellendi: 14:38 05.08.2022)
Abone olTelegram
İkinci el araç piyasasında ÖTV'nin düşeceği söylentileri talebi düşürdü. İkinci el araç piyasasında yüzde 50 düşüş olduğunu belirten oto galericiler, müşterilerin sıfır araçlarda uygulanacak ÖTV indirimi söylentisi dolayısıyla araç almadıklarını söyledi.
© İHAİstanbul'da bayram öncesi hareketlilik yaşayan ikinci el araç piyasası, yaz mevsiminin son döneminde durgunluk yaşıyor.
ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
İstanbul'da bayram öncesi hareketlilik yaşayan ikinci el araç piyasası, yaz mevsiminin son döneminde durgunluk yaşıyor.
© İHAPiyasada sıfır araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi söylentileri araçlara talebi düşürdü.
ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Piyasada sıfır araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi söylentileri araçlara talebi düşürdü.
© İHAÖTV'nin düşeceğini düşünen sürücüler araç satın almıyor.
ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
ÖTV'nin düşeceğini düşünen sürücüler araç satın almıyor.
© İHAVergi indirimi beklentisinin ikinci el araç piyasasında yüzde 10 gibi düşüşe neden olduğunu belirten oto galericiler, aylık ortalama 15 araç satarlarken şimdi ise 5-6 araç sattıklarını söyledi.
ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Vergi indirimi beklentisinin ikinci el araç piyasasında yüzde 10 gibi düşüşe neden olduğunu belirten oto galericiler, aylık ortalama 15 araç satarlarken şimdi ise 5-6 araç sattıklarını söyledi.
© İHAİkinci el piyasasında durgunluk olduğunu belirten galerici Yılmaz Kebapçı, “Geçtiğimiz aylara göre yüzde 50 civarında bir düşüş var. İkinci el fiyatlarında da yüzde 5 ile 10 arasında gerileme oldu. Fakat sıfır fiyatlar yükseliyor. Sıfır araçlar yükseliyor, ikinci el araçlar düşüyor. Bunun sebebi ise ÖTV indirimi söylentisi. Ben indirimin yapılma taraftarı değilim. İndirim yapıldığı zaman bayiler sıfır araçlara zam yapıyor. Aylık ortalama satışımız 15 arabayken şu anda 5-6 araç satıyoruz. Şu anda uygun teklif vererek araç alıyoruz. Müşterilerde araç almıyor beklentiye girdikleri için” şeklinde konuştu.
ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
İkinci el piyasasında durgunluk olduğunu belirten galerici Yılmaz Kebapçı, “Geçtiğimiz aylara göre yüzde 50 civarında bir düşüş var. İkinci el fiyatlarında da yüzde 5 ile 10 arasında gerileme oldu. Fakat sıfır fiyatlar yükseliyor. Sıfır araçlar yükseliyor, ikinci el araçlar düşüyor. Bunun sebebi ise ÖTV indirimi söylentisi. Ben indirimin yapılma taraftarı değilim. İndirim yapıldığı zaman bayiler sıfır araçlara zam yapıyor. Aylık ortalama satışımız 15 arabayken şu anda 5-6 araç satıyoruz. Şu anda uygun teklif vererek araç alıyoruz. Müşterilerde araç almıyor beklentiye girdikleri için” şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала