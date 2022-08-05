https://tr.sputniknews.com/20220805/trtnin-ilk-spikerlerinden-adnan--hayatini-kaybetti-1059526880.html
TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan hayatını kaybetti
TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan hayatını kaybetti
TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan, 77 yaşında yaşamını yitirdi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T00:48+0300
2022-08-05T00:48+0300
2022-08-05T00:56+0300
türkiye
adnan advan
trt
spiker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049399276_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_773687ffa7bcbabf025b57db0d8db9e7.jpg
İki yıldır beyin kanamasıyla mücadele eden Adnan Advan, iki gün önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ancak kalp yetmezliği sebebiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Adnan Advan, 1945'te Viranşehir'de dünyaya geldi. Diyarbakır Maarif Kolejini 1963'te bitiren Advan, 1970'te Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Filolojisi'nden mezun oldu.Advan, Erzurum'da öğrenci olduğu 1969'da TRT Erzurum Radyosu'na başladı. Ardından TRT Ankara Radyosu ve TRT Ankara Televizyonu'nda görev yaptı.Usta sunucu, 1972'de Londra'ya giderek 1973'e kadar TRT Londra ile BBC Radyo Türkçe Yayın Bölümü'nde çalıştı. Ankara'da askerlik görevini tamamlayan Advan, Ankara TRT Haber Merkezinde radyo ve televizyon haber spikeri olarak görev aldı.Adnan Advan,1977-1979'da ABD'de Voice of America'nın Dış Yayınlar Türkçe Bölümü ile TRT Washington'da çalıştı, 1979'dan 1988'e kadar ise TRT İstanbul'da radyo ve televizyon haber spikerliği yaptı.TRT İstanbul'da haber müdür yardımcılığı da yapan Advan, Kanal 6, Kanal 9 ve Ajans 1'de çalıştı.Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak yer alan Advan, "Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşma", "Radyo TV haberciliği", "Röportaj teknikleri", "Diksiyon ve hitabet" ile "Diksiyon ve vücut dili" dersleri verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049399276_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_23c014df85d1258c9024b6dfa1c61481.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adnan advan, trt, spiker
TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan hayatını kaybetti
00:48 05.08.2022 (güncellendi: 00:56 05.08.2022) Abone ol
TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan, 77 yaşında yaşamını yitirdi.
İki yıldır beyin kanamasıyla mücadele eden Adnan Advan, iki gün önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ancak kalp yetmezliği sebebiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Adnan Advan, 1945'te Viranşehir'de dünyaya geldi. Diyarbakır Maarif Kolejini 1963'te bitiren Advan, 1970'te Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Filolojisi'nden mezun oldu.
Advan, Erzurum'da öğrenci olduğu 1969'da TRT Erzurum Radyosu'na başladı. Ardından TRT Ankara Radyosu ve TRT Ankara Televizyonu'nda görev yaptı.
Usta sunucu, 1972'de Londra'ya giderek 1973'e kadar TRT Londra ile BBC Radyo Türkçe Yayın Bölümü'nde çalıştı. Ankara'da askerlik görevini tamamlayan Advan, Ankara TRT Haber Merkezinde radyo ve televizyon haber spikeri olarak görev aldı.
Adnan Advan,1977-1979'da ABD'de Voice of America'nın Dış Yayınlar Türkçe Bölümü ile TRT Washington'da çalıştı, 1979'dan 1988'e kadar ise TRT İstanbul'da radyo ve televizyon haber spikerliği yaptı.
TRT İstanbul'da haber müdür yardımcılığı da yapan Advan, Kanal 6, Kanal 9 ve Ajans 1'de çalıştı.
Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak yer alan Advan, "Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşma", "Radyo TV haberciliği", "Röportaj teknikleri", "Diksiyon ve hitabet" ile "Diksiyon ve vücut dili" dersleri verdi.