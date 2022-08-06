https://tr.sputniknews.com/20220806/babacan-bu-ulkede-sadece-ekonomik-kriz-yok-kurt-sorunu-da-var-1059592583.html
Babacan: Bu ülkede sadece ekonomik kriz yok, Kürt sorunu da var
Babacan: Bu ülkede sadece ekonomik kriz yok, Kürt sorunu da var
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu ülkede sadece ekonomik krizi yok, Kürt sorunu da var. Ben buradan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Ankara'dan... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T18:03+0300
2022-08-06T18:03+0300
2022-08-06T18:09+0300
türkiye
deva partisi
kürt
ali babacan
van
recep tayyip erdoğan
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DEVA Partisi Genel Başkanı Van'ın Erciş ilçesinde STK başkanları ve muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Erciş ilçe binasının açılışına katıldı.Kahvaltıdan sonra seçim otobüsü ile şehir merkezinden geçen Babacan, halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı. Babacan burada yaptığı konuşmada çiftçilerin sıkıntısı ve ekonomik sorunlara değindi. Babacan, "İlk çözüm planımızın tarım alanında olduğunu açıkladık. Çiftçiye gübre ve yem ücretinin yarısını biz karşılayacağız. Ülke iyi yönetilmiyor. Merkez bankasının arka kapısından 190 milyar doları gizli saklı sattılar. Ondan sonra memleket dövize muhtaç hale geldi. Tarımda toprağı su ile buluşturacağız, başka çaresi yok bunun. Toprak su ile buluştuğunda çiftçinin verimi artıyor. Kanal İstanbul'un üçte biri parasıyla bütün Türkiye'deki sulama alanlarının tamamı bitirilir. Biz her alanda çiftçimizin yanında olacağız" dedi. Konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de seslenen Babacan, şunları söyledi:Parti binasının açılışı sırasında Ali Babacan´ın yanına gelen bir kişi, "Dinimize saldıranlar ile birliktesiniz, Zilan katliamında 18 bin vatandaşımızı katleden CHP zihniyeti ile birliktesiniz" diye tepki gösterdi. Babacan ise, "Kardeşim 2030 sene öncekiler gibi konuşuyorsun. Sen bir gençleri dinle. Sen bir arkanı dön buradaki gençleri dinle" diye karşılık verdi.
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deva partisi, kürt, ali babacan, van, recep tayyip erdoğan
Babacan: Bu ülkede sadece ekonomik kriz yok, Kürt sorunu da var
18:03 06.08.2022 (güncellendi: 18:09 06.08.2022) Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu ülkede sadece ekonomik krizi yok, Kürt sorunu da var. Ben buradan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Ankara'dan oturup Kürt sorunu yok demekle Kürt sorunu bitmiyor" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Van'ın Erciş ilçesinde STK başkanları ve muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Erciş ilçe binasının açılışına katıldı.
Kahvaltıdan sonra seçim otobüsü ile şehir merkezinden geçen Babacan, halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı. Babacan burada yaptığı konuşmada çiftçilerin sıkıntısı ve ekonomik sorunlara değindi.
Babacan, "İlk çözüm planımızın tarım alanında olduğunu açıkladık. Çiftçiye gübre ve yem ücretinin yarısını biz karşılayacağız. Ülke iyi yönetilmiyor. Merkez bankasının arka kapısından 190 milyar doları gizli saklı sattılar. Ondan sonra memleket dövize muhtaç hale geldi. Tarımda toprağı su ile buluşturacağız, başka çaresi yok bunun. Toprak su ile buluştuğunda çiftçinin verimi artıyor. Kanal İstanbul'un üçte biri parasıyla bütün Türkiye'deki sulama alanlarının tamamı bitirilir. Biz her alanda çiftçimizin yanında olacağız" dedi.
Konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de seslenen Babacan, şunları söyledi:
" Bu ülkede sadece ekonomik krizi yok, Kürt sorunu da var. Ben buradan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Ankara' dan oturup Kürt sorunu yok demekle Kürt sorunu bitmiyor. Kürt sorunu var mı, yok mu gelin burada Ercişlilere sorun."
Parti binasının açılışı sırasında Ali Babacan´ın yanına gelen bir kişi, "Dinimize saldıranlar ile birliktesiniz, Zilan katliamında 18 bin vatandaşımızı katleden CHP zihniyeti ile birliktesiniz" diye tepki gösterdi. Babacan ise, "Kardeşim 2030 sene öncekiler gibi konuşuyorsun. Sen bir gençleri dinle. Sen bir arkanı dön buradaki gençleri dinle" diye karşılık verdi.