https://tr.sputniknews.com/20220806/bakan-soyludan-kartal-cemevi-baskani-saritasa-gecmis-olsun-telefonu-1059586616.html

Bakan Soylu'dan, Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu

Bakan Soylu'dan, Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu

İçişleri Bakanı Soylu'nun, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dediği belirtildi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T14:52+0300

2022-08-06T14:52+0300

2022-08-06T14:54+0300

cemevi

süleyman soylu

geçmiş olsun

türkiye

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu'nun Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini ilettiği bildirildi.Açıklamada, Soylu'nun, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını, en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğini söylediği kaydedildi.

türkiye

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cemevi, süleyman soylu, geçmiş olsun