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Bakan Soylu'dan, Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu
Bakan Soylu'dan, Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu
İçişleri Bakanı Soylu'nun, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dediği belirtildi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T14:52+0300
2022-08-06T14:54+0300
cemevi
süleyman soylu
geçmiş olsun
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu'nun Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini ilettiği bildirildi.Açıklamada, Soylu'nun, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını, en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğini söylediği kaydedildi.
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cemevi, süleyman soylu, geçmiş olsun

Bakan Soylu'dan, Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu

14:52 06.08.2022 (güncellendi: 14:54 06.08.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "İyilik İftarı" na katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen İyilik İftarı na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu'nun, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dediği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu'nun Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini ilettiği bildirildi.
Açıklamada, Soylu'nun, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını, en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğini söylediği kaydedildi.
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