https://tr.sputniknews.com/20220806/hababam-sinifinin-bacaksizi-tuncay-akca-iyi-partiye-katildi-1059585872.html

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça İYİ Parti’ye katıldı

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça İYİ Parti’ye katıldı

Hababam Sınıfı filmlerinde 'Bacaksız' rolüyle tanınan sanatçı Tuncay Akça, İYİ Parti üyesi oldu. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T14:29+0300

2022-08-06T14:29+0300

2022-08-06T14:29+0300

türkiye

iyi parti

hababam sınıfı

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Yeşilçam'ın en önemli güldürü filmlerinden olan ve Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan 'Hababam Sınıfı'nda oynadığı ‘Bacaksız’ rolüyle hafızalarda yer edinen Tuncay Akça, İYİ Parti’ye katıldı. Akça'nın üye olduğu bilgisi paylaşılan bir görselle duyuruldu.Paylaşılan görselde, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Tuncay Akça'nın fotoğrafı yer aldı.

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iyi parti, hababam sınıfı