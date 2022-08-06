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https://tr.sputniknews.com/20220806/hababam-sinifinin-bacaksizi-tuncay-akca-iyi-partiye-katildi-1059585872.html
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça İYİ Parti’ye katıldı
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça İYİ Parti’ye katıldı
Hababam Sınıfı filmlerinde 'Bacaksız' rolüyle tanınan sanatçı Tuncay Akça, İYİ Parti üyesi oldu. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T14:29+0300
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iyi parti
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Yeşilçam'ın en önemli güldürü filmlerinden olan ve Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan 'Hababam Sınıfı'nda oynadığı ‘Bacaksız’ rolüyle hafızalarda yer edinen Tuncay Akça, İYİ Parti’ye katıldı. Akça'nın üye olduğu bilgisi paylaşılan bir görselle duyuruldu.Paylaşılan görselde, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Tuncay Akça'nın fotoğrafı yer aldı.
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iyi parti, hababam sınıfı

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça İYİ Parti’ye katıldı

14:29 06.08.2022
© FotoğrafTuncay Akça İYİ Parti
Tuncay Akça İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© Fotoğraf
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Hababam Sınıfı filmlerinde 'Bacaksız' rolüyle tanınan sanatçı Tuncay Akça, İYİ Parti üyesi oldu.
Yeşilçam'ın en önemli güldürü filmlerinden olan ve Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan 'Hababam Sınıfı'nda oynadığı ‘Bacaksız’ rolüyle hafızalarda yer edinen Tuncay Akça, İYİ Parti’ye katıldı.
Akça'nın üye olduğu bilgisi paylaşılan bir görselle duyuruldu.
Paylaşılan görselde, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Tuncay Akça'nın fotoğrafı yer aldı.
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