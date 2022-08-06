Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Temel hedef fiyat istikrarının kalıcı tesisi
© Twitter/Nureddin NebatiNureddin Nebati
© Twitter/Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun küresel bir sorun olduğuna işaret ederek, "Temel hedef fiyat istikrarının kalıcı tesisi" dedi. Nebati, "Vatandaşımız ülkemiz için nasıl mücadeleler içinde olduğumuzun tamamen farkında. Bu yüzden ne zaman sokağa çıksam insanımızın sıcak ilgisiyle karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati, Hürriyet'ten Hande Fırat'a ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TÜİK’in açıkladığı temmuz ayındaki yüzde 79.6 oranındaki enflasyon hakkında konuşan Nebati, durumun küresel olduğunu belirterek, "1970’lerde tüm dünyayı etkileyen petrol krizinin ardından bugün dünyanın karşılaştığı savaş dolayısıyla enerji fiyatları arttı. Bu zorlu süreç, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ve enerjide yüksek oranda dışa bağımlı ülkelerde daha etkili oluyor. Mevcut konjonktür, enflasyonun küresel bir sorun olmasına neden oluyor ve neredeyse tüm ülkelerde son 35-40 yılın en yüksek enflasyon seviyeleri yaşanıyor. Buna ek olarak tedarik zincirlerinde gerçekleşen aksaklıklar, artan korumacılık eğilimleri, yaşanan arz-talep uyumsuzlukları ve iklim değişikliği de enflasyon üzerindeki riskleri belirginleştiriyor. Küresel zorlukların arttığı 2022 yılının ilk 7 ayında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyonist baskılar arttı ve yıllık tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 79.6’ya yükseldi" dedi.
'Öncelik vatandaşı korumak'
'Hayat pahalılığına karşı önceliğin vatandaşı korumak' olduğunu belirten Nebati, alınan önlemleri söyle sıraladı:
“Gıda ürünlerinde KDV oranları üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.
Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme-içme hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.
Gıda ve tarım ürünlerinde arz güvenliğini sağlamak üzere, bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve yağlık bitkilere ihracat kısıtlaması getirildi.
'Akaryakıtta vergi artırılmadı'
Bitkisel yağlar gibi bazı stratejik ürünlerde ise tedarik sorunu yaşanmaması için ithalatı kolaylaştırıcı tedbirler alındı.
Gıdada temel girdi maliyetleri kaynaklı fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla başta çiğ süt ve hububat destekleri olmak üzere tarımsal desteklerde önemli artışlar yapıldı.
Kira artışları bir yıl süreyle yüzde 25 ile sınırlandırıldı.
Tüketicinin akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıdan en az şekilde etkilenmesine katkı sağlamak amacıyla akaryakıttan alınan maktu ÖTV tutarları uzun süredir artırılmadı. 2016 yılından itibaren neredeyse hiç vergi artırımı yapılmadı. Bugün Fransa kurşunsuz benzine yüzde 50’den daha fazla bir vergi yükü eklerken ülkemizde benzindeki vergi yükü yüzde 26.6’ya ve motorinde yüzde 23.6’ya kadar düştü.
'Ücrete destek'
İşverenler üzerindeki vergi yükünü azaltmak ve vatandaşların alım gücünü desteklemek amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakıldı, böylece asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca, tüm ücretlilerin asgari ücrete isabet eden ücretlerinden de vergi alınmaması sağlandı.
'Tarım sektörüne özel çalışma'
Tarım sektörünün gıda arz güvenliği ve istikrarı açısından öneminin farkında olarak tarım sektörü hibe, finansmana erişim ve vergi uygulamaları ile desteklendi.
Tarımsal üretimi artırmak ve üretim maliyetlerini azaltmak için, hibe-vergi indirimi, faiz desteği ve sulama yatırımları için finansman sağlandı. Hibe niteliğindeki tarım destekleri kapsamında; tarım sektörüne son 5 yılda (2017-2021) yaklaşık 90 milyar TL tutarında tarımsal destek ödemesi yapılırken, 2022 yılında bu tutar ek bütçe ile yapılan artışla birlikte 39.2 milyar TL olarak belirlendi.
Bu hasat döneminde TMO aracılığı ile yapılan alımlarda üreticilere buğdayda ton başına bin TL, arpada ise 500 TL ek prim verilmeye başlandı.
'896 bin üreticiye kredi desteği'
Çiftçilerin vergi yükünü hafifletmek ve üretim maliyetlerini düşürmek için 2022 yılında her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1’e ve süt toplama tankları gibi araçlarda KDV yüzde 8’e düşürüldü; tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.
Hazine Faiz Destekli Kredi imkânı ile 2021 yılı içinde 896 bin üreticiye 75 milyar TL tutarında Hazine Faiz Destekli Kredi kullandırılırken, devlet bütçesinden 4.6 milyar TL tutarında faiz desteği sağlandı. Bu kapsamda 2022 yılında 10.8 milyar TL tutarında faiz desteği sağlanması kararlaştırıldı.
'Enflasyonla mücadele timleri'
Bakan Nebati, Enflasyonla Mücadele Timi denetimlerinin tavizsiz süreceğini de sözlerine ekledi. Hükümetin attığı adımlar kapsamında; enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 2022 yılında toplam 250.8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğini söyledi. Bundan sonraki süreci ise şöyle özetledi:
Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi aracılığı ile düzenli toplantılar sürüyor, tedbirlerin alınmasına yönelik olarak istişareler yapılıyor. İhtiyaç oldukça da gerekli kararlar alınacak.
Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının eşgüdümünün güçlendirilmesi, mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliğin artırılması, enflasyondaki ataleti azaltıcı politikaların hayata geçirilmesi ile fiyat istikrarının kalıcı biçimde tesis edilmesi amaçlanıyor.”
'Ne zaman sokağa çıksam sıcak ilgiyle karşılaşıyorum'
'Muhalefetin her konuyu bağlamının dışına çıkarıp algı operasyonu malzemesine iştahla yarıştığını' söyleyen Nebati, "Çok üzücü bir durum. Oysa insanımız muhalefetten kendi orijinal projeleriyle gündeme gelmesini, böylesi çarpıtma operasyonlarından artık medet ummayı bırakmasını istiyor. Geçen gece bir TV kanalına verdiğim röportajda milletimizle olan yakın diyaloğumdan, sokağa çıktığım zaman insanımızın gösterdiği ilgiden bahsettim. Çok açık bir şekilde diyorum ki insanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarının Türkiye’de çözümün gerçek adresi olduğunu biliyor" dedi.
Bakan Nebati, "Vatandaşımız ülkemiz için nasıl mücadeleler içinde olduğumuzun tamamen farkında. Bizim kendisini dinleyip anlayacağımızdan ve yaşadığı soruna kalıcı bir çözüm getirmek için tüm gayreti göstereceğimizden şüphesi yok. Bu yüzden ne zaman sokağa çıksam insanımızın sıcak ilgisiyle karşılaşıyorum. Gelip dertlerini aktarıyor, düşüncelerini paylaşıyorlar. Zaten AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizle hemhal olmuş, bizzat milletimizin bağrından çıkıp buralara gelmiş bir partidir. Bunu herkes bilir: Türkiye’de her koşulda milletiyle yan yana, omuz omuza yürüyen yegane partidir AK Parti. Durum buyken birileri çıkmış başını sonunu aktarmadıkları birkaç cümlem üzerinden algı operasyonu peşine düşmüş. Bir gün de çıkıp milletimizin hayrına olacak kendi orijinal ve üzerine kafa yorulmuş projelerini açıklasınlar da artık bu yalanlar yerine fikirler üzerinden bir tartışma yapabilelim" ifadelerini kullandı.