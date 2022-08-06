https://tr.sputniknews.com/20220806/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-temel-hedef-fiyat-istikrarinin-kalici-tesisi-1059580753.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Temel hedef fiyat istikrarının kalıcı tesisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Temel hedef fiyat istikrarının kalıcı tesisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun küresel bir sorun olduğuna işaret ederek, "Temel hedef fiyat istikrarının kalıcı tesisi" dedi. Nebati... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T11:03+0300

2022-08-06T11:03+0300

2022-08-06T11:03+0300

ekonomi

nureddin nebati

enflasyon

tüik

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Bakan Nebati, Hürriyet'ten Hande Fırat'a ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TÜİK’in açıkladığı temmuz ayındaki yüzde 79.6 oranındaki enflasyon hakkında konuşan Nebati, durumun küresel olduğunu belirterek, "1970’lerde tüm dünyayı etkileyen petrol krizinin ardından bugün dünyanın karşılaştığı savaş dolayısıyla enerji fiyatları arttı. Bu zorlu süreç, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ve enerjide yüksek oranda dışa bağımlı ülkelerde daha etkili oluyor. Mevcut konjonktür, enflasyonun küresel bir sorun olmasına neden oluyor ve neredeyse tüm ülkelerde son 35-40 yılın en yüksek enflasyon seviyeleri yaşanıyor. Buna ek olarak tedarik zincirlerinde gerçekleşen aksaklıklar, artan korumacılık eğilimleri, yaşanan arz-talep uyumsuzlukları ve iklim değişikliği de enflasyon üzerindeki riskleri belirginleştiriyor. Küresel zorlukların arttığı 2022 yılının ilk 7 ayında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyonist baskılar arttı ve yıllık tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 79.6’ya yükseldi" dedi. 'Öncelik vatandaşı korumak' 'Hayat pahalılığına karşı önceliğin vatandaşı korumak' olduğunu belirten Nebati, alınan önlemleri söyle sıraladı: 'Akaryakıtta vergi artırılmadı''Ücrete destek''Tarım sektörüne özel çalışma''896 bin üreticiye kredi desteği''Enflasyonla mücadele timleri'Bakan Nebati, Enflasyonla Mücadele Timi denetimlerinin tavizsiz süreceğini de sözlerine ekledi. Hükümetin attığı adımlar kapsamında; enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 2022 yılında toplam 250.8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğini söyledi. Bundan sonraki süreci ise şöyle özetledi:'Ne zaman sokağa çıksam sıcak ilgiyle karşılaşıyorum''Muhalefetin her konuyu bağlamının dışına çıkarıp algı operasyonu malzemesine iştahla yarıştığını' söyleyen Nebati, "Çok üzücü bir durum. Oysa insanımız muhalefetten kendi orijinal projeleriyle gündeme gelmesini, böylesi çarpıtma operasyonlarından artık medet ummayı bırakmasını istiyor. Geçen gece bir TV kanalına verdiğim röportajda milletimizle olan yakın diyaloğumdan, sokağa çıktığım zaman insanımızın gösterdiği ilgiden bahsettim. Çok açık bir şekilde diyorum ki insanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarının Türkiye’de çözümün gerçek adresi olduğunu biliyor" dedi. Bakan Nebati, "Vatandaşımız ülkemiz için nasıl mücadeleler içinde olduğumuzun tamamen farkında. Bizim kendisini dinleyip anlayacağımızdan ve yaşadığı soruna kalıcı bir çözüm getirmek için tüm gayreti göstereceğimizden şüphesi yok. Bu yüzden ne zaman sokağa çıksam insanımızın sıcak ilgisiyle karşılaşıyorum. Gelip dertlerini aktarıyor, düşüncelerini paylaşıyorlar. Zaten AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizle hemhal olmuş, bizzat milletimizin bağrından çıkıp buralara gelmiş bir partidir. Bunu herkes bilir: Türkiye’de her koşulda milletiyle yan yana, omuz omuza yürüyen yegane partidir AK Parti. Durum buyken birileri çıkmış başını sonunu aktarmadıkları birkaç cümlem üzerinden algı operasyonu peşine düşmüş. Bir gün de çıkıp milletimizin hayrına olacak kendi orijinal ve üzerine kafa yorulmuş projelerini açıklasınlar da artık bu yalanlar yerine fikirler üzerinden bir tartışma yapabilelim" ifadelerini kullandı.

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nureddin nebati, enflasyon, tüik