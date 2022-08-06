https://tr.sputniknews.com/20220806/resmi-gazetede-yayimlandi-cok-sayida-buyukelcinin-gorev-yeri-degisti-1059576129.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda büyükelçinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda büyükelçinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 7 büyükelçi görevden alınıp, yerlerine yenileri atanırken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T02:30+0300

2022-08-06T02:30+0300

2022-08-06T02:53+0300

resmi gazete

türkiye

büyükelçi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok müdürlük ve bakanlıklarda atamaların olduğu kararlarda, çok sayıda büyükelçi merkeze çekilirken, yeni isimler de kararda yer aldı.Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin merkeze çekildi, yerine Salih Murat Tamer atandı.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, büyükelçilerin yeni görevleri şöyle:Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde atama Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık atandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılığına ise Veli Atundağ atandı.Bazı bakanlıklarda görevden alımlarCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ile Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay görevden alındı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Mazak atandı.Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent Dilmaç ve Mehmet Karataş, görevden alındı.Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen görevden alındı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Özdağ görevden alınarak yerine Filiz Kayacı Boz atandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Sabri Akdeniz Sarı, görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine ise Özgür Ünver atandı.TCDD'ye yeni başkan atandıTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük atandı.TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ufuk Yalçın atandı.

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resmi gazete, büyükelçi