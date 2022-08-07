https://tr.sputniknews.com/20220807/cemal-enginyurt-ve-latif-simsek-canli-yayinda-birbirine-girdi-1059606411.html
Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi
Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayında gerginlik yaşandı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T01:24+0300
2022-08-07T01:24+0300
2022-08-07T01:30+0300
türkiye
cemal enginyurt
canlı yayın
demokrat parti (dp)
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'le kavga etti.Latif Şimşek’in "Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, "Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap verdi.Şimşek’in Enginyurt’a yönelik sözleri devam edince ortalık bir anda karıştı.Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in yanına gitti. Şimşek'in de aynı tepkiyle cevap vermesiyle ortamda gerginlik arttı.Yaşanan gerilim sonrası sunucu ve diğer konuklar hemen ikilinin yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı.
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Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi
01:24 07.08.2022 (güncellendi: 01:30 07.08.2022) Abone ol
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayında gerginlik yaşandı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'le kavga etti.
Latif Şimşek’in "Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, "Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap verdi.
Şimşek’in Enginyurt’a yönelik sözleri devam edince ortalık bir anda karıştı.
Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in yanına gitti. Şimşek'in de aynı tepkiyle cevap vermesiyle ortamda gerginlik arttı.
Yaşanan gerilim sonrası sunucu ve diğer konuklar hemen ikilinin yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı.