Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220807/cemal-enginyurt-ve-latif-simsek-canli-yayinda-birbirine-girdi-1059606411.html
Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi
Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayında gerginlik yaşandı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T01:24+0300
2022-08-07T01:30+0300
türkiye
cemal enginyurt
canlı yayın
demokrat parti (dp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103572/22/1035722289_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_527c54126176e4353e2c4d78507acc54.jpg
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'le kavga etti.Latif Şimşek’in "Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, "Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap verdi.Şimşek’in Enginyurt’a yönelik sözleri devam edince ortalık bir anda karıştı.Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in yanına gitti. Şimşek'in de aynı tepkiyle cevap vermesiyle ortamda gerginlik arttı.Yaşanan gerilim sonrası sunucu ve diğer konuklar hemen ikilinin yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103572/22/1035722289_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_11dafae685e248837ac1a3407ca8969f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cemal enginyurt, canlı yayın, demokrat parti (dp)

Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi

01:24 07.08.2022 (güncellendi: 01:30 07.08.2022)
© Fotoğraf : DHACemal Enginyurt
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© Fotoğraf : DHA
Abone olTelegram
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayında gerginlik yaşandı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'le kavga etti.
Latif Şimşek’in "Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, "Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap verdi.
Şimşek’in Enginyurt’a yönelik sözleri devam edince ortalık bir anda karıştı.
Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in yanına gitti. Şimşek'in de aynı tepkiyle cevap vermesiyle ortamda gerginlik arttı.
Yaşanan gerilim sonrası sunucu ve diğer konuklar hemen ikilinin yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала