https://tr.sputniknews.com/20220807/kedi-kopek-mamasi-sirketi-kurdular-elliye-yakin-kisiyi-20-milyon-tl-dolandirdilar-1059624575.html

Kedi-köpek maması şirketi kurdular, elliye yakın kişiyi 20 milyon TL dolandırdılar

Kedi-köpek maması şirketi kurdular, elliye yakın kişiyi 20 milyon TL dolandırdılar

Kayseri'de hayvan mama ve ilaçlarıyla ilgili kurdukları şirket üzerinden vatandaşları dolandıran iki kardeş, polis tarafından gözaltına alındı. 50'ye yakın... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T15:38+0300

2022-08-07T15:38+0300

2022-08-07T15:56+0300

mama

kayseri

türkiye

dolandırıcılık

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Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada kentte ev hayvanlarının mama ve ilaçları üzerine şirket kuran M.A. ve V.A. adlı kardeşlerin çok sayıda vatandaşı satmış oldukları ürünlerde aylık yüzde 20-40 oranında kar payı verecekleri vaadi ile sermayelerine ortak ederek dolandırdıkları tespit edildi.Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda M.A. ve V.A. yakalanarak gözaltına alınırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyale el konuldu.Mağdur 32 kişinin müracaatta bulunduğu, alınan ifadelere göre 50’ye yakın kişinin yaklaşık 20 milyon TL dolandırıldığı tespit edilirken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

kayseri

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mama, kayseri, dolandırıcılık