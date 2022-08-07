https://tr.sputniknews.com/20220807/somada-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1059606828.html
Soma'da orman yangınına müdahale ediliyor
Soma'da orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa’nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan mücadeleye devam ediliyor. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T02:25+0300
2022-08-07T02:25+0300
2022-08-07T02:27+0300
türkiye
soma
orman yangını
manisa
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Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi’nde 19:30'da başlayan orman yangınına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozoz, 14 dozer , 12 su tankeri ile karadan ve 4 helikopter ile havadan destek verdi.Gece itibariyle karadan yürütülen mücadeleye 2 gece helikopteri de destek verdi.
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soma, orman yangını, manisa
Soma'da orman yangınına müdahale ediliyor
02:25 07.08.2022 (güncellendi: 02:27 07.08.2022) Abone ol
Manisa’nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan mücadeleye devam ediliyor.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi’nde 19:30'da başlayan orman yangınına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozoz, 14 dozer , 12 su tankeri ile karadan ve 4 helikopter ile havadan destek verdi.
Gece itibariyle karadan yürütülen mücadeleye 2 gece helikopteri de destek verdi.