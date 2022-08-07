https://tr.sputniknews.com/20220807/somada-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1059606828.html

Soma'da orman yangınına müdahale ediliyor

Soma'da orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa’nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan mücadeleye devam ediliyor. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

soma

orman yangını

manisa

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Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi’nde 19:30'da başlayan orman yangınına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozoz, 14 dozer , 12 su tankeri ile karadan ve 4 helikopter ile havadan destek verdi.Gece itibariyle karadan yürütülen mücadeleye 2 gece helikopteri de destek verdi.

türkiye

soma

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soma, orman yangını, manisa