https://tr.sputniknews.com/20220807/spotifya-dini-degerlere-ve-devlet-buyuklerine-hakaret-iddiasiyla-sorusturma-1059623095.html
Spotify'a 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret'ten soruşturma
Spotify'a 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret'ten soruşturma
Savcılık 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret' eder nitelikteki müzik listeleri nedeniyle Spotify’a soruşturma açtı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T14:44+0300
2022-08-07T14:44+0300
2022-08-07T14:49+0300
spotify
yaşam
cumhurbaşkanına hakaret
soruşturma
cimer
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İsveç merkezli müzik ve podcast servisi Spotify için çalma listelerine verilen isimler nedeniyle CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası savcılık harekete geçti.Sabah’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı ‘dini değerlere ve devlet büyüklerine yönelik hakaret’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.Habere göre Spotify’ın onayıyla yayımlanan ve savcılığın tespit ettiği listelerden bazılarının isimleri şöyle:
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feedback.tr@sputniknews.com
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spotify, cumhurbaşkanına hakaret, soruşturma, cimer
Spotify'a 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret'ten soruşturma
14:44 07.08.2022 (güncellendi: 14:49 07.08.2022) Abone ol
Savcılık 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret' eder nitelikteki müzik listeleri nedeniyle Spotify’a soruşturma açtı.
İsveç merkezli müzik ve podcast servisi Spotify için çalma listelerine verilen isimler nedeniyle CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası savcılık harekete geçti.
Sabah’ın haberine göre
İstanbul başsavcılığı ‘dini değerlere ve devlet büyüklerine yönelik hakaret’
gerekçesiyle soruşturma
başlattı.
Habere göre Spotify’ın onayıyla yayımlanan ve savcılığın tespit ettiği listelerden bazılarının isimleri şöyle:
"Allah’ın rakı içerken dinledikleri Hz. Muhammed’in devesiyle yanlarken dinledikleri Allah’ın Hz. Adem’i cennetten kovarken dinlediği şarkılar Allah’ın telefon zil sesi Recep Tayyip Erdoğan’ın rakı içerken dinlediği şarkılar Hz. Muhammed ve Allah’ın rakı içerken dinlediği şarkılar Hz Ali’nin makas atarken dinlediği şarkılar"