https://tr.sputniknews.com/20220807/spotifya-dini-degerlere-ve-devlet-buyuklerine-hakaret-iddiasiyla-sorusturma-1059623095.html

Spotify'a 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret'ten soruşturma

Spotify'a 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret'ten soruşturma

Savcılık 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret' eder nitelikteki müzik listeleri nedeniyle Spotify’a soruşturma açtı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T14:44+0300

2022-08-07T14:44+0300

2022-08-07T14:49+0300

spotify

yaşam

cumhurbaşkanına hakaret

soruşturma

cimer

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İsveç merkezli müzik ve podcast servisi Spotify için çalma listelerine verilen isimler nedeniyle CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası savcılık harekete geçti.Sabah’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı ‘dini değerlere ve devlet büyüklerine yönelik hakaret’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.Habere göre Spotify’ın onayıyla yayımlanan ve savcılığın tespit ettiği listelerden bazılarının isimleri şöyle:

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spotify, cumhurbaşkanına hakaret, soruşturma, cimer