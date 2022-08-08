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Anadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu
Anadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu
Anadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T21:15+0300
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spor
atlet
anadolu üniversitesi
şampiyon
ismail nezir
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Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği Programı 1. sınıf öğrencisi olan İsmail Nezir, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda birinci oldu ve dünya şampiyonluğunu elde etti.Nezir, şampiyonada 400 metre engelli finalinde 48.84'lük derecesiyle madalya kazandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, genç sporcuyu tebrik ederek; “Üniversitemiz genç sporcularının birçok farklı branşta elde ettikleri başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Gençlerimizi sadece ulusal müsabakalarda değil, uluslararası müsabakalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. İsmail Nezir de çok önemli bir başarı elde etti. Genç atletimizin milli takımlar düzeyindeki başarısı hepimizi gururlandırdı. Kendisine spor ve eğitim yaşamında başarılar diliyorum” dedi.
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atlet, anadolu üniversitesi, şampiyon, ismail nezir

Anadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu

21:15 08.08.2022 (güncellendi: 21:18 08.08.2022)
© İHAAnadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir
Anadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA
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Anadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği Programı 1. sınıf öğrencisi olan İsmail Nezir, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda birinci oldu ve dünya şampiyonluğunu elde etti.
Nezir, şampiyonada 400 metre engelli finalinde 48.84'lük derecesiyle madalya kazandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, genç sporcuyu tebrik ederek; “Üniversitemiz genç sporcularının birçok farklı branşta elde ettikleri başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Gençlerimizi sadece ulusal müsabakalarda değil, uluslararası müsabakalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. İsmail Nezir de çok önemli bir başarı elde etti. Genç atletimizin milli takımlar düzeyindeki başarısı hepimizi gururlandırdı. Kendisine spor ve eğitim yaşamında başarılar diliyorum” dedi.
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