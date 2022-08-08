https://tr.sputniknews.com/20220808/anadolu-universitesi-sporcusu-ismail-nezir---dunya-20-yas-alti-atletizm-sampiyonasinda-birinci-oldu-1059669182.html

Anadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu

Anadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu

Anadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T21:15+0300

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spor

atlet

anadolu üniversitesi

şampiyon

ismail nezir

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Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği Programı 1. sınıf öğrencisi olan İsmail Nezir, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda birinci oldu ve dünya şampiyonluğunu elde etti.Nezir, şampiyonada 400 metre engelli finalinde 48.84'lük derecesiyle madalya kazandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, genç sporcuyu tebrik ederek; “Üniversitemiz genç sporcularının birçok farklı branşta elde ettikleri başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Gençlerimizi sadece ulusal müsabakalarda değil, uluslararası müsabakalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. İsmail Nezir de çok önemli bir başarı elde etti. Genç atletimizin milli takımlar düzeyindeki başarısı hepimizi gururlandırdı. Kendisine spor ve eğitim yaşamında başarılar diliyorum” dedi.

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atlet, anadolu üniversitesi, şampiyon, ismail nezir