https://tr.sputniknews.com/20220808/cumhurbaskani-erdogan-cam-kemik-hastasi-hira-cinali-ve-ailesi-ile-gorustu-1059677416.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T23:59+0300

2022-08-08T23:59+0300

2022-08-09T00:06+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cam kemik

hira cinali

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'Üç hayalimden biri Tayyip dedemi görebilmek' diyen cam kemik hastası Hira Cinali, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştı.Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde Hira ile sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Hira'nın babası Metin ve annesi Aysel Cinali ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.Hayaline kavuştuCam kemik hastası 13 yaşındaki Hira'nın İstanbul'da bir hastanede anne karnındayken yapılan kontrolünde kemiklerinde eğrilik olduğu belirlendi.Doğumunun ardından yapılan geniş çaplı araştırmada Hira'nın cam kemik hastası olduğu tespit edildi.Yaklaşık 2 yıl önce Anadolu Ajansı'na konuşan Hira Cinali, "Üç hayalim var. Birincisi yürüyebilmek, ikincisi Cumhurbaşkanımız ve benim Tayyip dedemi görebilmek, ona kavuşabilmek, sarılmak, sesini duyabilmek. En son hayalim ise büyük Beşiktaş hayranıyım ve Beşiktaş stadına gidip taraftarlarımızla birlikte maç izlemek istiyorum" demişti.

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recep tayyip erdoğan, cam kemik, hira cinali