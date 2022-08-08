https://tr.sputniknews.com/20220808/giresun-usak-ve-afyonkarahisarda-saganak-yagis-su-baskinlarina-neden-oldu-1059632213.html
Giresun, Uşak ve Afyonkarahisar'da sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu
Giresun, Uşak ve Afyonkarahisar'da sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu
Giresun'da etkili olan sağanak, Keşap ilçesinde heyelan ve su taşkınlarına yol açarken, Uşak ve Afyonkarahisar'da trafikte aksamalar yaşandı, bazı iş yerlerini... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T00:32+0300
2022-08-08T00:32+0300
2022-08-08T00:32+0300
sağanak
türkiye
su baskını
afyonkarahisar
giresun
uşak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059632447_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ec7157b8597a4b5bfb0c3fb048e7aba2.jpg
Giresun'da etkili olan sağanak, Keşap ilçesinde heyelan ve su taşkınlarına neden oldu.Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Keşap ilçesine bağlı Karadere, Çakırlı, Çengel ve Küçükgeriş köylerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde su taşkınları ve heyelan meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, aşırı yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne doğrudan yapılan ihbarlarda 9 kişinin mahsur kaldığı bilgisinin alındığı ifade edilerek, ihbar alınan bölgeye 2 arama kurtarma aracı, 4 arama ve kurtarma personeli ile 7 kişilik AFAD gönüllü ekibinin sevk edildiği kaydedildi.Yağışın etkisini kaybettiği bölgede Vali Enver Ünlü’nün talimatları ve koordinasyonu altında gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ise 2 AFAD ekibinin bölgede hazır olarak bekletildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkilediUşak'ta akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.Sürücüler, sağanaktan ilerlemekte güçlük çekti, su birikintilerinde kalan bazı araçlar polisler ve vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı.Kent merkezindeki bazı iş yerlerini de su bastı.Ayrıca, Uşak-Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik bir süre polis kontrolünde yan yollardan sağlandı.Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçesinde sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı.Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı, hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı, çalışanlar suyu tahliye etti.
türkiye
afyonkarahisar
giresun
uşak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059632447_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_61c708952405afea57829d7af87d2772.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağanak, su baskını, afyonkarahisar, giresun, uşak
Giresun, Uşak ve Afyonkarahisar'da sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu
Abone ol
Giresun'da etkili olan sağanak, Keşap ilçesinde heyelan ve su taşkınlarına yol açarken, Uşak ve Afyonkarahisar'da trafikte aksamalar yaşandı, bazı iş yerlerini su bastı.
Giresun'da etkili olan sağanak, Keşap ilçesinde heyelan ve su taşkınlarına neden oldu.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Keşap ilçesine bağlı Karadere, Çakırlı, Çengel ve Küçükgeriş köylerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde su taşkınları ve heyelan meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, aşırı yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne doğrudan yapılan ihbarlarda 9 kişinin mahsur kaldığı bilgisinin alındığı ifade edilerek, ihbar alınan bölgeye 2 arama kurtarma aracı, 4 arama ve kurtarma personeli ile 7 kişilik AFAD gönüllü ekibinin sevk edildiği kaydedildi.
Yağışın etkisini kaybettiği bölgede Vali Enver Ünlü’nün talimatları ve koordinasyonu altında gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ise 2 AFAD ekibinin bölgede hazır olarak bekletildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlk etapta yapılan çalışmalar sonucunda AFAD ekiplerimizce, Keşap ilçesi Karadere köyünde bahçede mahsur kalan baba-oğul, bulunduğu bölgeden alınıp güvenli bir yere nakledilmiştir. Aynı köyde evlerinin etrafından gelen sulardan endişe eden 6 vatandaşımız yardım talebinde bulunmuş, yağışın etkisini kaybetmesi üzerine yardım taleplerini geri çekmişleridir. Keşap ilçesi Küçükgeriş köyünde mahsur kalan 1 vatandaşımız kurtarılmıştır. Keşap - Karabulduk Karayolu, meydana gelen heyelandan dolayı çift taraflı olarak ulaşıma kapanmış olup Karayolu ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır. Keşap ilçesi ve çevresinde meydana gelen heyelanlardan dolayı köy ve mahalle yolları kapanmış olup, Özel İdare ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanmıştır."
Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.
Sürücüler, sağanaktan ilerlemekte güçlük çekti, su birikintilerinde kalan bazı araçlar polisler ve vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı.
Kent merkezindeki bazı iş yerlerini de su bastı.
Ayrıca, Uşak-Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik bir süre polis kontrolünde yan yollardan sağlandı.
Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçesinde sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı, hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı, çalışanlar suyu tahliye etti.