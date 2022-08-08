https://tr.sputniknews.com/20220808/giresun-usak-ve-afyonkarahisarda-saganak-yagis-su-baskinlarina-neden-oldu-1059632213.html

Giresun, Uşak ve Afyonkarahisar'da sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu

Giresun, Uşak ve Afyonkarahisar'da sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu

Giresun'da etkili olan sağanak, Keşap ilçesinde heyelan ve su taşkınlarına yol açarken, Uşak ve Afyonkarahisar'da trafikte aksamalar yaşandı, bazı iş yerlerini... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T00:32+0300

2022-08-08T00:32+0300

2022-08-08T00:32+0300

sağanak

türkiye

su baskını

afyonkarahisar

giresun

uşak

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Giresun'da etkili olan sağanak, Keşap ilçesinde heyelan ve su taşkınlarına neden oldu.Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Keşap ilçesine bağlı Karadere, Çakırlı, Çengel ve Küçükgeriş köylerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde su taşkınları ve heyelan meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, aşırı yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne doğrudan yapılan ihbarlarda 9 kişinin mahsur kaldığı bilgisinin alındığı ifade edilerek, ihbar alınan bölgeye 2 arama kurtarma aracı, 4 arama ve kurtarma personeli ile 7 kişilik AFAD gönüllü ekibinin sevk edildiği kaydedildi.Yağışın etkisini kaybettiği bölgede Vali Enver Ünlü’nün talimatları ve koordinasyonu altında gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ise 2 AFAD ekibinin bölgede hazır olarak bekletildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkilediUşak'ta akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.Sürücüler, sağanaktan ilerlemekte güçlük çekti, su birikintilerinde kalan bazı araçlar polisler ve vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı.Kent merkezindeki bazı iş yerlerini de su bastı.Ayrıca, Uşak-Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik bir süre polis kontrolünde yan yollardan sağlandı.Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçesinde sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı.Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı, hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı, çalışanlar suyu tahliye etti.

türkiye

afyonkarahisar

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sağanak, su baskını, afyonkarahisar, giresun, uşak