https://tr.sputniknews.com/20220808/ispanyada-ryanair-hava-yolu-sirketi-calisanlari-greve-basladi--1059645813.html

İspanya'da Ryanair hava yolu şirketi çalışanları greve başladı

İspanya'da Ryanair hava yolu şirketi çalışanları greve başladı

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair'in İspanya'daki kabin personeli toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve başladı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

ispanya

ryanair

hava yolu

grev

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Ryanair kabin personelinin bağlı olduğu İşçi Sendikası Birliği (USO) tarafından yapılan açıklamada, hafta içi boyunca sürecek grevin, taraflar arasında anlaşma olmaması halinde 7 Ocak 2023'e kadar devam edeceği açıklandı. İspanya'ya en fazla yolcu taşıyan ucuz tarifeli havayolu şirketi olarak bilinen Ryanair'in 1576 personelini kapsayan grev dolayısıyla bu sabah saatlerinde 10 uçuşun iptal edildiği, 51 uçuşta da rötar olduğu belirtildi. Madrid, Barselona, Malaga, Alicante, Sevilya, Palma de Mayorka, Valensiya, Girona, Santiago de Compostela ve İbiza kentlerinden uçuşları bulunan Ryanair'in gelecek iki hafta İspanya'da planlanmış 4 bin 998 uçuşu bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Kazanılmış hakların geri verilmesi ve şirket tarafından planlanan işten çıkarma kararlarının geri alınması taleplerinde bulunan Ryanair çalışanlarının temmuzda yaptıkları 12 günlük grevde uçuşlardan 319'u iptal olmuş, 3 bin 700 kadarı da rötarlı gerçekleşmişti.

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ispanya, ryanair, hava yolu, grev