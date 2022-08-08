https://tr.sputniknews.com/20220808/istanbulda-dukkani-yakan-supheliler-ates-acarak-olay-yerinden-kacti-1059637396.html
İstanbul'da dükkanı yakan şüpheliler ateş açarak olay yerinden kaçtı
İstanbul'da dükkanı yakan şüpheliler ateş açarak olay yerinden kaçtı
Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde motosiklet dükkanına gelen şüpheliler önce dükkanı yaktı, daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T08:11+0300
2022-08-08T08:11+0300
2022-08-08T08:11+0300
türkiye
gaziosmanpaşa
kundaklama
yangın
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Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 576 Sokak’ta, saat 03.00 sıralarında yol üzerinde bulunan bir motosiklet tamir dükkanına gelen 2 şüpheli, dükkanı ateşe verdi. Daha sonra şüpheliler havaya ateş açarak olay yerinden kaçarken, alevler içinde yanan dükkandan patlama sesleri duyuldu. Patlamayla birlikte yükselen alevler üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.Olay yeri inceleme ekipleri yangının söndürülmesinin ardından çalışma başlattı. Yerde bulunan 3 adet kovan bulundu.
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gaziosmanpaşa, kundaklama, yangın
İstanbul'da dükkanı yakan şüpheliler ateş açarak olay yerinden kaçtı
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Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde motosiklet dükkanına gelen şüpheliler önce dükkanı yaktı, daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 576 Sokak’ta, saat 03.00 sıralarında yol üzerinde bulunan bir motosiklet tamir dükkanına gelen 2 şüpheli, dükkanı ateşe verdi. Daha sonra şüpheliler havaya ateş açarak olay yerinden kaçarken, alevler içinde yanan dükkandan patlama sesleri duyuldu. Patlamayla birlikte yükselen alevler üst katlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Olay yeri inceleme ekipleri yangının söndürülmesinin ardından çalışma başlattı. Yerde bulunan 3 adet kovan bulundu.