https://tr.sputniknews.com/20220808/istanbulda-halk-ekmekin-fiyati-3-lira-oldu-1059652526.html

İstanbul'da Halk Ekmek'in fiyatı 3 lira oldu

İstanbul'da Halk Ekmek'in fiyatı 3 lira oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek’in (İHE) Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmek fiyatının bugün itibariyle 3... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T13:39+0300

2022-08-08T13:39+0300

2022-08-08T13:39+0300

türkiye

halk ekmek

zam

ekmek

ibb

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek (İHE) artan maliyetleri gerekçe göstererek fiyat artışına gitti. Buna göre 2 TL olan 259 gram ekmek artık 3 TL’den satışa sunulacak.“Piyasada 5 TL bizde 3 TL”İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama fiyat değişikliğiyle ilgili şunları söyledi: “Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Yaklaşık 3 ya da 4 ay önce yapmamız gereken zammı yapmayarak yurttaşlarımızla dayanışmayı sürdürmek için zaman zaman maliyetin altında da ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakat bizden sonraki nesillerin de bu fabrikaları, bu üretim tesislerini teknolojik yenilemelerini yaparak ve büyüterek sürdürebilmeleri için bazen fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Elbette zam, denilince üzüldüğümüz bir husus. Burada yurttaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. Ancak şu da bilinmelidir ki piyasada 210 gramlık ekmek 5 TL, bizde 250 gramlık ekmek daha yeni 3 TL olacak. Halkımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırma çabamız hep devam edecek.”

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halk ekmek, zam, ekmek, ibb