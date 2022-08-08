https://tr.sputniknews.com/20220808/istanbulda-halk-ekmekin-fiyati-3-lira-oldu-1059652526.html
İstanbul'da Halk Ekmek'in fiyatı 3 lira oldu
İstanbul'da Halk Ekmek'in fiyatı 3 lira oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek’in (İHE) Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmek fiyatının bugün itibariyle 3... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T13:39+0300
2022-08-08T13:39+0300
2022-08-08T13:39+0300
türkiye
halk ekmek
zam
ekmek
ibb
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek (İHE) artan maliyetleri gerekçe göstererek fiyat artışına gitti. Buna göre 2 TL olan 259 gram ekmek artık 3 TL’den satışa sunulacak.“Piyasada 5 TL bizde 3 TL”İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama fiyat değişikliğiyle ilgili şunları söyledi: “Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Yaklaşık 3 ya da 4 ay önce yapmamız gereken zammı yapmayarak yurttaşlarımızla dayanışmayı sürdürmek için zaman zaman maliyetin altında da ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakat bizden sonraki nesillerin de bu fabrikaları, bu üretim tesislerini teknolojik yenilemelerini yaparak ve büyüterek sürdürebilmeleri için bazen fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Elbette zam, denilince üzüldüğümüz bir husus. Burada yurttaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. Ancak şu da bilinmelidir ki piyasada 210 gramlık ekmek 5 TL, bizde 250 gramlık ekmek daha yeni 3 TL olacak. Halkımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırma çabamız hep devam edecek.”
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İstanbul'da Halk Ekmek'in fiyatı 3 lira oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek’in (İHE) Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmek fiyatının bugün itibariyle 3 lira olduğunu açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek (İHE) artan maliyetleri gerekçe göstererek fiyat artışına gitti. Buna göre 2 TL olan 259 gram ekmek artık 3 TL’den satışa sunulacak.
“Piyasada 5 TL bizde 3 TL”
İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama fiyat değişikliğiyle ilgili şunları söyledi:
“Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Yaklaşık 3 ya da 4 ay önce yapmamız gereken zammı yapmayarak yurttaşlarımızla dayanışmayı sürdürmek için zaman zaman maliyetin altında da ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakat bizden sonraki nesillerin de bu fabrikaları, bu üretim tesislerini teknolojik yenilemelerini yaparak ve büyüterek sürdürebilmeleri için bazen fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Elbette zam, denilince üzüldüğümüz bir husus. Burada yurttaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. Ancak şu da bilinmelidir ki piyasada 210 gramlık ekmek 5 TL, bizde 250 gramlık ekmek daha yeni 3 TL olacak. Halkımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırma çabamız hep devam edecek.”