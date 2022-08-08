https://tr.sputniknews.com/20220808/ju-jitsunun-onemli-isimlerinden-brezilyali-lo-basindan-vuruldu-katil-zanlisi-bir-polis-memuru-1059642090.html

Ju Jitsu'nun önemli isimlerinden Brezilyalı Lo başından vuruldu, katil zanlısı bir polis memuru

Ju Jitsu'nun önemli isimlerinden Brezilyalı Lo başından vuruldu, katil zanlısı bir polis memuru

Ju Jitsu sporunun önemli isimlerinden Leandro Lo, Brezilya'da bir gece kulübünde bir polis memuru tarafından başından vurularak öldürüldü. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T10:53+0300

2022-08-08T10:53+0300

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spor

brezilya

jiu jitsu

cinayet

leandro lo

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Japonya kökenli dövüş sporu Ju Jitsu'nun dünya çapındaki en ünlü sporcularından olan ve sekiz dünya şampiyonluğu bulunan Brezilyalı Leandro Lo dün ülkenin en büyük kendi Sao Poulo'da başından vuruldu. Arkadaşlarıyla popüler bir müzik grubunun bir kulüpteki performansını izlemeye giden Lo burada sarhoş olduğu anlaşılan bir adamla bilinmeyen bir nedenden tartışmaya girdi. Lo sakinleştirmek için adamı dövüş sporu teknikleriyle yere yatırdı ama adam ayağa kalkar kalkmaz silahını çıkarıp Lo'nun kafasına ateş etti. Lo kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katilin o sırada görev başında olmayan polis memuru Henrique Velozo olduğu ortaya çıktı.Asıl adı 'Leandro Pereira do Nascimento Lo' olan 33 yaşındaki sporcunun 5 de Dünya Şampiyonu unvanı bulunuyordu.

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