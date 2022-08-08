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Ju Jitsu'nun önemli isimlerinden Brezilyalı Lo başından vuruldu, katil zanlısı bir polis memuru
Ju Jitsu'nun önemli isimlerinden Brezilyalı Lo başından vuruldu, katil zanlısı bir polis memuru
Ju Jitsu sporunun önemli isimlerinden Leandro Lo, Brezilya'da bir gece kulübünde bir polis memuru tarafından başından vurularak öldürüldü. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T10:53+0300
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spor
brezilya
jiu jitsu
cinayet
leandro lo
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Japonya kökenli dövüş sporu Ju Jitsu'nun dünya çapındaki en ünlü sporcularından olan ve sekiz dünya şampiyonluğu bulunan Brezilyalı Leandro Lo dün ülkenin en büyük kendi Sao Poulo'da başından vuruldu. Arkadaşlarıyla popüler bir müzik grubunun bir kulüpteki performansını izlemeye giden Lo burada sarhoş olduğu anlaşılan bir adamla bilinmeyen bir nedenden tartışmaya girdi. Lo sakinleştirmek için adamı dövüş sporu teknikleriyle yere yatırdı ama adam ayağa kalkar kalkmaz silahını çıkarıp Lo'nun kafasına ateş etti. Lo kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katilin o sırada görev başında olmayan polis memuru Henrique Velozo olduğu ortaya çıktı.Asıl adı 'Leandro Pereira do Nascimento Lo' olan 33 yaşındaki sporcunun 5 de Dünya Şampiyonu unvanı bulunuyordu.
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Ju Jitsu'nun önemli isimlerinden Brezilyalı Lo başından vuruldu, katil zanlısı bir polis memuru

10:53 08.08.2022
© AFP 2022 / APU GOMESjiu-jitsu
jiu-jitsu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AFP 2022 / APU GOMES
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Ju Jitsu sporunun önemli isimlerinden Leandro Lo, Brezilya'da bir gece kulübünde bir polis memuru tarafından başından vurularak öldürüldü.
Japonya kökenli dövüş sporu Ju Jitsu'nun dünya çapındaki en ünlü sporcularından olan ve sekiz dünya şampiyonluğu bulunan Brezilyalı Leandro Lo dün ülkenin en büyük kendi Sao Poulo'da başından vuruldu.
Arkadaşlarıyla popüler bir müzik grubunun bir kulüpteki performansını izlemeye giden Lo burada sarhoş olduğu anlaşılan bir adamla bilinmeyen bir nedenden tartışmaya girdi. Lo sakinleştirmek için adamı dövüş sporu teknikleriyle yere yatırdı ama adam ayağa kalkar kalkmaz silahını çıkarıp Lo'nun kafasına ateş etti. Lo kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katilin o sırada görev başında olmayan polis memuru Henrique Velozo olduğu ortaya çıktı.
Asıl adı 'Leandro Pereira do Nascimento Lo' olan 33 yaşındaki sporcunun 5 de Dünya Şampiyonu unvanı bulunuyordu.
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