https://tr.sputniknews.com/20220808/mehmet-ali-celebiden-ak-partiye-geciyor-iddiasina-yanit-bagimsiz-olarak-devam-edecegim-1059659639.html

Mehmet Ali Çelebi'den 'AK Parti'ye geçiyor' iddiasına yanıt: Bağımsız olarak devam edeceğim

Mehmet Ali Çelebi'den 'AK Parti'ye geçiyor' iddiasına yanıt: Bağımsız olarak devam edeceğim

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım" dedi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T16:27+0300

2022-08-08T16:27+0300

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mehmet ali çelebi

politika

ak parti

iddia

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CHP'den seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve ardından istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi.Çelebi şu ifadelere yer verdi:"Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konularda tutarlı.Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!"

https://tr.sputniknews.com/20220808/btp-genel-baskani-bastan-celebi-yorumu-belki-de-bir-iradenin-siyasetteki-yansimasidir-1059656638.html

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mehmet ali çelebi, ak parti, iddia