Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220808/mehmet-ali-celebiden-ak-partiye-geciyor-iddiasina-yanit-bagimsiz-olarak-devam-edecegim-1059659639.html
Mehmet Ali Çelebi'den 'AK Parti'ye geçiyor' iddiasına yanıt: Bağımsız olarak devam edeceğim
Mehmet Ali Çelebi'den 'AK Parti'ye geçiyor' iddiasına yanıt: Bağımsız olarak devam edeceğim
AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım" dedi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T16:27+0300
2022-08-08T16:31+0300
mehmet ali çelebi
politika
ak parti
iddia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/1043698696_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9903daa21fd982fa024d471b76bcf6d7.jpg
CHP'den seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve ardından istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi.Çelebi şu ifadelere yer verdi:"Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konularda tutarlı.Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!"
https://tr.sputniknews.com/20220808/btp-genel-baskani-bastan-celebi-yorumu-belki-de-bir-iradenin-siyasetteki-yansimasidir-1059656638.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/1043698696_128:0:877:562_1920x0_80_0_0_f07399650a2095a35a127fcc62467fff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet ali çelebi, ak parti, iddia

Mehmet Ali Çelebi'den 'AK Parti'ye geçiyor' iddiasına yanıt: Bağımsız olarak devam edeceğim

16:27 08.08.2022 (güncellendi: 16:31 08.08.2022)
© AAMehmet Ali Çelebi
Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım" dedi.
CHP'den seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve ardından istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi.
Çelebi şu ifadelere yer verdi:
"Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konularda tutarlı.
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!"
BTP Genel Başkanı Baş’tan Çelebi yorumu: ‘Belki de bir iradenin siyasetteki yansımasıdır’ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
SEYİR HALİ
BTP Genel Başkanı Baş’tan Çelebi yorumu: ‘Belki de bir iradenin siyasetteki yansımasıdır’
14:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала