https://tr.sputniknews.com/20220808/mehmet-ali-celebiden-ak-partiye-geciyor-iddiasina-yanit-bagimsiz-olarak-devam-edecegim-1059659639.html
Mehmet Ali Çelebi'den 'AK Parti'ye geçiyor' iddiasına yanıt: Bağımsız olarak devam edeceğim
Mehmet Ali Çelebi'den 'AK Parti'ye geçiyor' iddiasına yanıt: Bağımsız olarak devam edeceğim
AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım" dedi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T16:27+0300
2022-08-08T16:27+0300
2022-08-08T16:31+0300
mehmet ali çelebi
politika
ak parti
iddia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/1043698696_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9903daa21fd982fa024d471b76bcf6d7.jpg
CHP'den seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve ardından istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi.Çelebi şu ifadelere yer verdi:"Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konularda tutarlı.Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!"
https://tr.sputniknews.com/20220808/btp-genel-baskani-bastan-celebi-yorumu-belki-de-bir-iradenin-siyasetteki-yansimasidir-1059656638.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/1043698696_128:0:877:562_1920x0_80_0_0_f07399650a2095a35a127fcc62467fff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet ali çelebi, ak parti, iddia
Mehmet Ali Çelebi'den 'AK Parti'ye geçiyor' iddiasına yanıt: Bağımsız olarak devam edeceğim
16:27 08.08.2022 (güncellendi: 16:31 08.08.2022) Abone ol
AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım" dedi.
CHP'den seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve ardından istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi.
Çelebi şu ifadelere yer verdi:
"Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konularda tutarlı.
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!"