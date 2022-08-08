https://tr.sputniknews.com/20220808/putin-pasinyanla-daglik-karabagdaki-durumu-istisare-etti-1059665008.html

Putin, Paşinyan'la Dağlık Karabağ'daki durumu istişare etti

Putin, Paşinyan'la Dağlık Karabağ'daki durumu istişare etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T19:19+0300

2022-08-08T19:19+0300

2022-08-08T19:19+0300

dünya

vladimir putin

paşinyan

dağlık karabağ

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri istişare etti ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konuları ele aldı.Putin ve Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte imzaladıkları 'üçlü açıklama' denilen mutabakatların tüm hükümlerinin yerine getirilmesinin önemini vurguladı.9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

dağlık karabağ

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vladimir putin, paşinyan, dağlık karabağ