https://tr.sputniknews.com/20220808/putin-pasinyanla-daglik-karabagdaki-durumu-istisare-etti-1059665008.html
Putin, Paşinyan'la Dağlık Karabağ'daki durumu istişare etti
Putin, Paşinyan'la Dağlık Karabağ'daki durumu istişare etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T19:19+0300
2022-08-08T19:19+0300
2022-08-08T19:19+0300
dünya
vladimir putin
paşinyan
dağlık karabağ
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri istişare etti ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konuları ele aldı.Putin ve Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte imzaladıkları 'üçlü açıklama' denilen mutabakatların tüm hükümlerinin yerine getirilmesinin önemini vurguladı.9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.
dağlık karabağ
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vladimir putin, paşinyan, dağlık karabağ
Putin, Paşinyan'la Dağlık Karabağ'daki durumu istişare etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri istişare etti ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konuları ele aldı.
Putin ve Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte imzaladıkları 'üçlü açıklama' denilen mutabakatların tüm hükümlerinin yerine getirilmesinin önemini vurguladı.
9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.