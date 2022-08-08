https://tr.sputniknews.com/20220808/sokakta-hareketsiz-sekilde-bulunan-22-yasindaki-sporcu-kaan-samgul-yasamini-yitirdi--1059673526.html
Sokakta hareketsiz şekilde bulunan 22 yaşındaki sporcu Kaan Şamgül yaşamını yitirdi
Sokakta hareketsiz şekilde bulunan 22 yaşındaki sporcu Kaan Şamgül yaşamını yitirdi
İstanbul Kağıthane'de sokakta hareketsiz bir şekilde bulunan Türk sporcu Kaan Şamgül (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T22:08+0300
2022-08-08T22:08+0300
2022-08-08T22:10+0300
spor
kaan şamgül
sporcu
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Emniyetevleri Mahallesi'ndeki bir sokakta dün sabah saatlerinde yerde hareketsiz bir kişinin yattığının çevredekiler tarafından görülmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmada, ölen kişinin kayak branşında Türk sporcu olan ve Türkiye şampiyonluğu da bulunan 22 yaşındaki Kaan Şamgül olduğunu tespit etti.Şamgül'ün bir gece önce arkadaşı A.A. ve beraberindeki arkadaşları ile eğlenmeye gittiği, bir süre sonra gruptan ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.Polisin "şüpheli ölüm" olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.
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kaan şamgül , sporcu
Sokakta hareketsiz şekilde bulunan 22 yaşındaki sporcu Kaan Şamgül yaşamını yitirdi
22:08 08.08.2022 (güncellendi: 22:10 08.08.2022) Abone ol
İstanbul Kağıthane'de sokakta hareketsiz bir şekilde bulunan Türk sporcu Kaan Şamgül (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Emniyetevleri Mahallesi'ndeki bir sokakta dün sabah saatlerinde yerde hareketsiz bir kişinin yattığının çevredekiler tarafından görülmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmada, ölen kişinin kayak branşında Türk sporcu olan ve Türkiye şampiyonluğu da bulunan 22 yaşındaki Kaan Şamgül olduğunu tespit etti.
Şamgül'ün bir gece önce arkadaşı A.A. ve beraberindeki arkadaşları ile eğlenmeye gittiği, bir süre sonra gruptan ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.
Polisin "şüpheli ölüm" olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.