https://tr.sputniknews.com/20220808/uefadan-hakem-ali-palabiyika-gorev-1059655515.html

UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T14:38+0300

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uefa

spor

ali palabıyık

hakem

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

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2022

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uefa, ali palabıyık, hakem