https://tr.sputniknews.com/20220808/uefadan-hakem-ali-palabiyika-gorev-1059655515.html
UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev
UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T14:38+0300
2022-08-08T14:38+0300
2022-08-08T14:40+0300
uefa
spor
ali palabıyık
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uefa, ali palabıyık, hakem
UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev
14:38 08.08.2022 (güncellendi: 14:40 08.08.2022) Abone ol
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.