https://tr.sputniknews.com/20220809/80-yilin-en-siddetlisi-guney-korede-rekor-yagislarda-olu-ve-kayiplar-var-1059685783.html
80 yılın en şiddetlisi: Güney Kore'de rekor yağışlarda ölü ve kayıplar var
80 yılın en şiddetlisi: Güney Kore'de rekor yağışlarda ölü ve kayıplar var
Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün rekor yağışın sebep olduğu sel nedeniyle metro istasyonları ve yollar sular altında kaldı, en az 7 kişi hayatını kaybetti... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T10:04+0300
2022-08-09T10:04+0300
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фото, yağmur, seul, güney kore
80 yılın en şiddetlisi: Güney Kore'de rekor yağışlarda ölü ve kayıplar var
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün rekor yağışın sebep olduğu sel nedeniyle metro istasyonları ve yollar sular altında kaldı, en az 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de kayıp.
© AFP 2022 / -
Normal hayat tamamen felç olurken yollarda araçlar sular altında kaldı, yetkililer yağışların şiddet artırarak süreceği uyarısı yaptı.
Normal hayat tamamen felç olurken yollarda araçlar sular altında kaldı, yetkililer yağışların şiddet artırarak süreceği uyarısı yaptı.
© AFP 2022 / -
Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap dün başlayan yağışların 80 yılda ülkenin gördüğü en şiddetli yağmur olduğunun altını çizdi.
Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap dün başlayan yağışların 80 yılda ülkenin gördüğü en şiddetli yağmur olduğunun altını çizdi.
© AFP 2022 / -
Yerel basın hayatını kaybeden kişilerden üçünün, 'banjiha' adı verilen bodrum katlarında yaşayanlar olduğunu yazdı.
Yerel basın hayatını kaybeden kişilerden üçünün, 'banjiha' adı verilen bodrum katlarında yaşayanlar olduğunu yazdı.
© AFP 2022 / -
Yoksulların kaldığı bu evler, Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun Oscar ödüllü 'Parazit' filmiyle tüm dünyaca tanınır olmuştu.
Yoksulların kaldığı bu evler, Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun Oscar ödüllü 'Parazit' filmiyle tüm dünyaca tanınır olmuştu.
© AFP 2022 / -
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yook Suk-yeol rekor yağış düşmesinin sebebini iklim değişikliğine bağladı ve hükümeti buna uygun adımlar atmaya çağırdı.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yook Suk-yeol rekor yağış düşmesinin sebebini iklim değişikliğine bağladı ve hükümeti buna uygun adımlar atmaya çağırdı.