80 yılın en şiddetlisi: Güney Kore'de rekor yağışlarda ölü ve kayıplar var

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün rekor yağışın sebep olduğu sel nedeniyle metro istasyonları ve yollar sular altında kaldı, en az 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de kayıp.