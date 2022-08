Bakan Dönmez: Abdülhamid Han, Doğu Akdeniz’de arama kuyuları açacak

https://tr.sputniknews.com/20220809/bakan-donmez-abdulhamid-han-dogu-akdenizde-arama-kuyulari-acacak-1059703577.html

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ilgililerin katılımıyla Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilen Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'nde, dördüncü ultra derin sondaj gemisini ilk sondajına göndermenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Fatih sondaj gemisiyle başlayan, Yavuz ve Kanuni ile devam eden sondaj çalışmalarında "yeni bir sayfanın açıldığını" ifade eden Dönmez, "Filomuzun en güçlüsü yedinci nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek birazdan Akdeniz'deki ilk görev yerine doğru yola çıkacak. Buradaki görev süresi yaklaşık 2 ay olarak planlandı."diye konuştu.Bakan Dönmez, Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacağını anlatarak, "Açılan kuyular, daha önce yaptığımız sismik verilerin doğrulanması ve yer altındaki yapıların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak." dedi.Karadeniz gazının keşfinin, azim, sabır ve kararlılıkla atılan her adımın hedefe ulaşacağını gösterdiğini dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:"Hem içeride hem dışarıda sayısız engellerle karşılaştık. Türlü zorluklara göğüs gerdik ancak yılmadık, pes etmedik, inandık. Zatıalilerinizin de desteğiyle bir yola, hayale baş koyduk. Bugün geriye dönüp baktığımızda katlandığımız her sıkıntının nasıl kutsal bir amaca hizmet ettiğini daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz. Bugün, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle inşallah yeni müjdelerin arifesindeyiz. İnşallah buradan da milletimizin umutla beklediği güzel haberleri vermek bizlere nasip olur."Testleri başarıyla tamamlandıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni sondaj gemisinin geçen hafta Taşucu Limanının yaklaşık 20 kilometre açıklarında sondaj öncesi son test operasyonlarını yaptığını belirterek, sondaj kabiliyet, denizcilik, sistem ve ekipman testlerinin başarıyla tamamladığını bildirdi.Abdülhamid Han'ın 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden Dönmez, "11 bin metre ile dünyanın en derin noktası olan, Büyük Okyanus'ta bulunan Mariana Çukuru'ndan bile daha derine inebiliyor. 238 metre uzunluğuyla yaklaşık 2,5 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir yapıya sahip. 200 mürettebatımız Türkiye'nin yeni sondaj gemisinde gece gündüz demeden ter dökecek." şeklinde konuştu.'Ne haklarımızdan ne de 'Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz'Dönmez, Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için Akdeniz'de görev yapan gemilerin de Karadeniz'e çekildiğine işaret ederek, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin, Fatih'in açtığı kuyuların alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştirdiğini anlattı.Türkiye'nin haklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:"Gemilerimizi Karadeniz'e çektiğimiz için 'Türkiye'nin Akdeniz'den vazgeçtiği, baskı ve yıldırmalara boyun eğdiği' şeklinde mesnetsiz bir sürü iddia ortaya atıldı maalesef. Biz, dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Yalan yanlış iddialarla Türkiye'nin yoluna taş koyduğunu zannedenlere cevabımızı bugün burada, hep birlikte veriyoruz. Biz ne haklarımızdan ne de 'Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz. Türkiye bugün kendi egemenlik haklarıyla ilgili bir konuda haklı davasından vazgeçmiyor, her platformda bunu korkmadan dile getirebiliyorsa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve kararlığı sayesindedir."

