Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220809/bakan-nebati-finansal-istikrari-zedeleyici-turden-aciklamalar-vatanseverlikten-uzaktir-1059724084.html
Bakan Nebati: Finansal istikrarı zedeleyici türden açıklamalar vatanseverlikten uzaktır
Bakan Nebati: Finansal istikrarı zedeleyici türden açıklamalar vatanseverlikten uzaktır
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Hesabı'na (KKM) ilişkin yaptığı açıklama... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T23:45+0300
2022-08-09T23:45+0300
ekonomi
türkiye
nureddin nebati
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058059754_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_0cf738055b7d67f7e02ef5291385cd4e.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın (KKM) finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alınan uygulamalardan biri olduğunu belirterek, "Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır." ifadesini kullandı.KKM'nin finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alınan uygulamalardan biri olduğunu bildirerek, bu uygulamayla temel hedefleri olan finansal istikrarın sağlandığını vurguladı.Nebati, vatandaşların tasarruflarını milli para birimi olan Türk lirası cinsi hesaplarda tutmalarının özendirilerek döviz talebinin sınırlandırıldığını aktararak, "Uygulamayla tasarruflarını döviz yerine Türk lirası cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.Mevduat sahiplerinin hem Türk lirası faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmelerinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Nebati, vade sonunda kurdaki artış Türk lirası faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar, aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edildiğini belirtti.'KKM uygulaması finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır'Nebati, KKM uygulamasından yararlanan vatandaşların toplam mevduat büyüklüğünün bankacılık sistemindeki toplam Türk lirası mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058059754_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_098946a7a329be83ac28f2f1ca017584.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu

Bakan Nebati: Finansal istikrarı zedeleyici türden açıklamalar vatanseverlikten uzaktır

23:45 09.08.2022
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Hesabı'na (KKM) ilişkin yaptığı açıklama üzerine paylaşım yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın (KKM) finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alınan uygulamalardan biri olduğunu belirterek, "Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır." ifadesini kullandı.
KKM'nin finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alınan uygulamalardan biri olduğunu bildirerek, bu uygulamayla temel hedefleri olan finansal istikrarın sağlandığını vurguladı.
Nebati, vatandaşların tasarruflarını milli para birimi olan Türk lirası cinsi hesaplarda tutmalarının özendirilerek döviz talebinin sınırlandırıldığını aktararak, "Uygulamayla tasarruflarını döviz yerine Türk lirası cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Mevduat sahiplerinin hem Türk lirası faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmelerinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Nebati, vade sonunda kurdaki artış Türk lirası faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar, aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edildiğini belirtti.

'KKM uygulaması finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır'

Nebati, KKM uygulamasından yararlanan vatandaşların toplam mevduat büyüklüğünün bankacılık sistemindeki toplam Türk lirası mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:
"'Bir avuç insanın bundan faydalandığı' iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir. Finansal istikrarın sağlanması amacıyla devreye alınan KKM uygulaması jeopolitik gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır. KKM uygulamasının finansal istikrar ve makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmak kesinlikle milletimizin ortak menfaatlerini gözeten bir yaklaşım değildir. Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır. Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала