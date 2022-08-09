https://tr.sputniknews.com/20220809/bakan-nebati-finansal-istikrari-zedeleyici-turden-aciklamalar-vatanseverlikten-uzaktir-1059724084.html

Bakan Nebati: Finansal istikrarı zedeleyici türden açıklamalar vatanseverlikten uzaktır

Bakan Nebati: Finansal istikrarı zedeleyici türden açıklamalar vatanseverlikten uzaktır

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Hesabı'na (KKM) ilişkin yaptığı açıklama... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T23:45+0300

2022-08-09T23:45+0300

2022-08-09T23:45+0300

ekonomi

türkiye

nureddin nebati

kemal kılıçdaroğlu

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın (KKM) finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alınan uygulamalardan biri olduğunu belirterek, "Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır." ifadesini kullandı.KKM'nin finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alınan uygulamalardan biri olduğunu bildirerek, bu uygulamayla temel hedefleri olan finansal istikrarın sağlandığını vurguladı.Nebati, vatandaşların tasarruflarını milli para birimi olan Türk lirası cinsi hesaplarda tutmalarının özendirilerek döviz talebinin sınırlandırıldığını aktararak, "Uygulamayla tasarruflarını döviz yerine Türk lirası cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.Mevduat sahiplerinin hem Türk lirası faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmelerinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Nebati, vade sonunda kurdaki artış Türk lirası faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar, aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edildiğini belirtti.'KKM uygulaması finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır'Nebati, KKM uygulamasından yararlanan vatandaşların toplam mevduat büyüklüğünün bankacılık sistemindeki toplam Türk lirası mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

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türkiye, nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu