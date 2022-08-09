https://tr.sputniknews.com/20220809/dugunde-damada-kadin-ic-camasiri-giydirip-tasma-taktilar-1059695568.html

Düğünde damada kadın iç çamaşırı giydirip tasma taktılar

Düğünde damada kadın iç çamaşırı giydirip tasma taktılar

Bursa'da bir düğünde damada arkadaşları kadın iç çamaşırı giydirip, boynuna tasma taktı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T13:27+0300

2022-08-09T13:27+0300

2022-08-09T13:50+0300

düğün

yaşam

bursa

tasma

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde geçen günlerde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem oldu.Mehmet Y.'ye kadın iç çamaşırı giydiren arkadaşları, boynuna da tasma taktı.O anlar, düğüne katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek, sosyal medyada paylaşıldı.Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.

bursa

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düğün, bursa, tasma