https://tr.sputniknews.com/20220809/dugunde-damada-kadin-ic-camasiri-giydirip-tasma-taktilar-1059695568.html
Düğünde damada kadın iç çamaşırı giydirip tasma taktılar
Düğünde damada kadın iç çamaşırı giydirip tasma taktılar
Bursa'da bir düğünde damada arkadaşları kadın iç çamaşırı giydirip, boynuna tasma taktı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T13:27+0300
2022-08-09T13:27+0300
2022-08-09T13:50+0300
düğün
yaşam
bursa
tasma
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde geçen günlerde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem oldu.Mehmet Y.'ye kadın iç çamaşırı giydiren arkadaşları, boynuna da tasma taktı.O anlar, düğüne katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek, sosyal medyada paylaşıldı.Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.
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düğün, bursa, tasma
Düğünde damada kadın iç çamaşırı giydirip tasma taktılar
13:27 09.08.2022 (güncellendi: 13:50 09.08.2022) Abone ol
Bursa'da bir düğünde damada arkadaşları kadın iç çamaşırı giydirip, boynuna tasma taktı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde geçen günlerde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem oldu.
Mehmet Y.'ye kadın iç çamaşırı giydiren arkadaşları, boynuna da tasma taktı.
O anlar, düğüne katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek, sosyal medyada paylaşıldı.
Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.