https://tr.sputniknews.com/20220809/tmsfden-kayyum-aciklamasi-1059723918.html

TMSF'den 'kayyum' açıklaması

TMSF'den 'kayyum' açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hiç kimsenin kayyumlar hakkında soruşturma açamayacağına dair iddiaların doğru olmadığını, konuya ilişkin kanuni... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T23:31+0300

2022-08-09T23:31+0300

2022-08-09T23:31+0300

türkiye

kayyum

tmsf

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "kayyumların yargıdan muaf tutulduğu iddialarına" ilişkin açıklama açıklama yaptı.TMSF'den yapılan açıklamada, kayyumların yargıdan muaf tutulması için özel kanun çıkarıldığı iddialarının doğru olmadığı vurgulanarak "Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz" iddialarının asılsız olduğu belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Kayyım temsilcilerine benzersiz bir ayrıcalık tanınmamıştır'Açıklamada, kanunda yapılan değişiklikle, iddia edildiği gibi kayyum temsilcilerine benzersiz bir ayrıcalık ve sınırsız bir sorumsuzluk tanınmadığı bildirildi.TMSF tarafından atanan kayyum temsilcilerinin yargıdan muaf tutulmalarının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kanunun, kayyım temsilcilerinin görevlerini herhangi bir endişe ve tereddüt duymadan yerine getirmeleri için hazırlandığı aktarıldı.Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili 24.12.2020 tarihli kararında bu konuya açıklık getirildiği kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:"Kayyım temsilcilerinin kanunla verilmiş görevleri kanuni usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmeleri ya da bu kapsamda karar almaları sonucunda hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmaması tabii olmakla birlikte, bu husus hukuku dışlayan keyfi bir yönetim anlamına gelmemektedir. Bu nedenle kayyım temsilcilerinin mutlak bir sorumsuzluğundan bahsedilemeyecek olup kanuni düzenlemenin haksız fiil veya suç teşkil eden eylemleri kapsamadığı aşikardır.Ayrıca kayyım temsilcilerinin görevlerini yerine getirirken şirketlerin vergi, SGK ve benzeri borçlarından ötürü, şahsen haciz tehdidi ile karşı karşıya kalmamaları için düzenleme getirilmiş olması, kanunun yerinde olduğu hususunu tartışmasız kılmaktadır."

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kayyum, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)