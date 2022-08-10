https://tr.sputniknews.com/20220810/almanya-10-milyar-euroluk-vergi-indirimi-paketi-hazirliyor-1059745317.html

Almanya, 10 milyar euro'luk vergi indirimi paketi hazırlıyor

Almanya, 10 milyar euro'luk vergi indirimi paketi hazırlıyor

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkedeki çalışan kesimin yükselen enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmak için 10 milyar euro'luk vergi indirimi... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T12:20+0300

2022-08-10T12:20+0300

2022-08-10T12:21+0300

ekonomi

almanya

christian lindner

vergi

indirim

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103029/73/1030297328_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_4c1fbd8bb71148ce852426424a45dc00.jpg

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, enerji maliyetlerindeki artışın ardından enflasyonda yaşanan yükselişle mücadele için uygulayacakları yeni tedbirleri açıkladı.Lindner, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki çalışan kesimin yükselen enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmak için 10 milyar euro'luk vergi indirimi paketi sunacakları bilgisini verdi.Lindner'in açıklamasına göre paket, vergiden muaf ödenek tabanını yükseltecek ve yüzde 42'lik en yüksek gelir vergisi oranını yükseltecek.Aileler de daha yüksek vergi muafiyetlerinden yararlanabilecek.Lindner, planın öncelikli olarak enflasyonla mücadele amacıyla maaşına zam yapılan, fakat bu kez de daha yüksek vergi yükleriyle karşı karşıya kalan çalışanların sorunlarıyla mücadele etmeyi amaçladığını söyledi.Bakan, herhangi bir yardım sunulmadığı takdirde 48 milyon Alman vatandaşının 2023'ün ocak ayından itibaren daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalacağını da sözlerine ekledi. Lindner, "Gündelik hayatın daha pahalı hale geldiği bir zamanda devletin bundan faydalanması... Bu adil değil ve aynı zamanda ekonomik kalkınma için de tehlikeli" ifadelerini kullandı.Almanya'da enerji maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle enflasyon son aylarda yükselmeye devam ederken, yükseliş temmuz ayında gerileme kaydederek yüzde 7.5 olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220704/almanya-basbakani-olaf-scholz-enflasyonda-tarihi-bir-zorlukla-karsi-karsiyayiz-1058305418.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, christian lindner, vergi, indirim, enflasyon