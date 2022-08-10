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Almanya, 10 milyar euro'luk vergi indirimi paketi hazırlıyor
Almanya, 10 milyar euro'luk vergi indirimi paketi hazırlıyor
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkedeki çalışan kesimin yükselen enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmak için 10 milyar euro'luk vergi indirimi... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-10T12:21+0300
ekonomi
almanya
christian lindner
vergi
indirim
enflasyon
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Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, enerji maliyetlerindeki artışın ardından enflasyonda yaşanan yükselişle mücadele için uygulayacakları yeni tedbirleri açıkladı.Lindner, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki çalışan kesimin yükselen enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmak için 10 milyar euro'luk vergi indirimi paketi sunacakları bilgisini verdi.Lindner'in açıklamasına göre paket, vergiden muaf ödenek tabanını yükseltecek ve yüzde 42'lik en yüksek gelir vergisi oranını yükseltecek.Aileler de daha yüksek vergi muafiyetlerinden yararlanabilecek.Lindner, planın öncelikli olarak enflasyonla mücadele amacıyla maaşına zam yapılan, fakat bu kez de daha yüksek vergi yükleriyle karşı karşıya kalan çalışanların sorunlarıyla mücadele etmeyi amaçladığını söyledi.Bakan, herhangi bir yardım sunulmadığı takdirde 48 milyon Alman vatandaşının 2023'ün ocak ayından itibaren daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalacağını da sözlerine ekledi. Lindner, "Gündelik hayatın daha pahalı hale geldiği bir zamanda devletin bundan faydalanması... Bu adil değil ve aynı zamanda ekonomik kalkınma için de tehlikeli" ifadelerini kullandı.Almanya'da enerji maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle enflasyon son aylarda yükselmeye devam ederken, yükseliş temmuz ayında gerileme kaydederek yüzde 7.5 olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220704/almanya-basbakani-olaf-scholz-enflasyonda-tarihi-bir-zorlukla-karsi-karsiyayiz-1058305418.html
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almanya, christian lindner, vergi, indirim, enflasyon

Almanya, 10 milyar euro'luk vergi indirimi paketi hazırlıyor

12:20 10.08.2022 (güncellendi: 12:21 10.08.2022)
© AA / Cüneyt KaradağFDP Genel Başkanı Christian Lindner
FDP Genel Başkanı Christian Lindner - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA / Cüneyt Karadağ
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Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkedeki çalışan kesimin yükselen enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmak için 10 milyar euro'luk vergi indirimi paketi sunacaklarını belirtti.
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, enerji maliyetlerindeki artışın ardından enflasyonda yaşanan yükselişle mücadele için uygulayacakları yeni tedbirleri açıkladı.
Lindner, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki çalışan kesimin yükselen enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmak için 10 milyar euro'luk vergi indirimi paketi sunacakları bilgisini verdi.
Lindner'in açıklamasına göre paket, vergiden muaf ödenek tabanını yükseltecek ve yüzde 42'lik en yüksek gelir vergisi oranını yükseltecek.
Aileler de daha yüksek vergi muafiyetlerinden yararlanabilecek.
Lindner, planın öncelikli olarak enflasyonla mücadele amacıyla maaşına zam yapılan, fakat bu kez de daha yüksek vergi yükleriyle karşı karşıya kalan çalışanların sorunlarıyla mücadele etmeyi amaçladığını söyledi.
Bakan, herhangi bir yardım sunulmadığı takdirde 48 milyon Alman vatandaşının 2023'ün ocak ayından itibaren daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalacağını da sözlerine ekledi. Lindner, "Gündelik hayatın daha pahalı hale geldiği bir zamanda devletin bundan faydalanması... Bu adil değil ve aynı zamanda ekonomik kalkınma için de tehlikeli" ifadelerini kullandı.
Almanya'da enerji maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle enflasyon son aylarda yükselmeye devam ederken, yükseliş temmuz ayında gerileme kaydederek yüzde 7.5 olmuştu.
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