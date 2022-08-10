https://tr.sputniknews.com/20220810/bulgaristan-gazpromun-ruble-olarak-odemeyle-ilgili-mektubunu-saka-sandi-1059768644.html

Bulgaristan, Gazprom’un ruble olarak ödemeyle ilgili mektubunu şaka sandı

Bulgaristan, Gazprom’un ruble olarak ödemeyle ilgili mektubunu şaka sandı

Bulgaristan’ın doğalgaz operatörü Bulgargaz’ın direktörü Lyudmil Yotsov, Rus Gazprom şirketinin, Rus gazının parasını ruble olarak ödemeyle ilgili resmi... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T19:22+0300

2022-08-10T19:22+0300

2022-08-10T19:22+0300

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şaka

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Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu’nun toplantısında konuşan Bulgargaz Direktörü Lyudmil Yotsov, “Bizim için gaz arzının durdurulmayacağına son ana kadar inandık, çünkü 26 Nisan’da dolar olarak ödemesini yaptık. Tüm bunların şaka olduğunu sandık” ifadesini kullandı.Komisyonun Başkanı İvan İvanov, bu durumda sorumluluğun Yotsov’a ait olduğunu söyledi.İvanov, “Böyle düşünemezdiniz. Onlar sizi uyardı. Siz inanmadınız. Oysa hükümeti sormanın yanı sıra, Bulgaristan’ın büyük gaz şirketinin yöneticisi olarak hareket etmeniz gerekiyordu. Doğrudan teslimat için ek imkanlar araması ve muhtemelen sıvılaştırılmış gaz boşaltma yuvaları satın alması gereken kişi sizdiniz” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220810/turkiyenin-rusya-ile-ruble-anlasmasi-nato-disindaki-isbirlikleri-ulkeyi-abdden-bagimsizlastirir-1059753534.html

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ruble, bulgaristan, doğalgaz, ödeme, enerji, şaka