https://tr.sputniknews.com/20220810/bulgaristan-gazpromun-ruble-olarak-odemeyle-ilgili-mektubunu-saka-sandi-1059768644.html
Bulgaristan, Gazprom’un ruble olarak ödemeyle ilgili mektubunu şaka sandı
Bulgaristan, Gazprom’un ruble olarak ödemeyle ilgili mektubunu şaka sandı
Bulgaristan’ın doğalgaz operatörü Bulgargaz’ın direktörü Lyudmil Yotsov, Rus Gazprom şirketinin, Rus gazının parasını ruble olarak ödemeyle ilgili resmi... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T19:22+0300
2022-08-10T19:22+0300
2022-08-10T19:22+0300
dünya
ruble
bulgaristan
doğalgaz
ödeme
enerji
şaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_0:342:2906:1977_1920x0_80_0_0_eee77f1f23a508a569a01ee66953e8a1.jpg
Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu’nun toplantısında konuşan Bulgargaz Direktörü Lyudmil Yotsov, “Bizim için gaz arzının durdurulmayacağına son ana kadar inandık, çünkü 26 Nisan’da dolar olarak ödemesini yaptık. Tüm bunların şaka olduğunu sandık” ifadesini kullandı.Komisyonun Başkanı İvan İvanov, bu durumda sorumluluğun Yotsov’a ait olduğunu söyledi.İvanov, “Böyle düşünemezdiniz. Onlar sizi uyardı. Siz inanmadınız. Oysa hükümeti sormanın yanı sıra, Bulgaristan’ın büyük gaz şirketinin yöneticisi olarak hareket etmeniz gerekiyordu. Doğrudan teslimat için ek imkanlar araması ve muhtemelen sıvılaştırılmış gaz boşaltma yuvaları satın alması gereken kişi sizdiniz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220810/turkiyenin-rusya-ile-ruble-anlasmasi-nato-disindaki-isbirlikleri-ulkeyi-abdden-bagimsizlastirir-1059753534.html
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_84b6f79026932625a49c6ba97acebd58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ruble, bulgaristan, doğalgaz, ödeme, enerji, şaka
Bulgaristan, Gazprom’un ruble olarak ödemeyle ilgili mektubunu şaka sandı
Abone ol
Bulgaristan’ın doğalgaz operatörü Bulgargaz’ın direktörü Lyudmil Yotsov, Rus Gazprom şirketinin, Rus gazının parasını ruble olarak ödemeyle ilgili resmi mektubunu şaka sandı.
Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu’nun toplantısında konuşan Bulgargaz Direktörü Lyudmil Yotsov, “Bizim için gaz arzının durdurulmayacağına son ana kadar inandık, çünkü 26 Nisan’da dolar olarak ödemesini yaptık. Tüm bunların şaka olduğunu sandık” ifadesini kullandı.
Komisyonun Başkanı İvan İvanov, bu durumda sorumluluğun Yotsov’a ait olduğunu söyledi.
İvanov, “Böyle düşünemezdiniz. Onlar sizi uyardı. Siz inanmadınız. Oysa hükümeti sormanın yanı sıra, Bulgaristan’ın büyük gaz şirketinin yöneticisi olarak hareket etmeniz gerekiyordu. Doğrudan teslimat için ek imkanlar araması ve muhtemelen sıvılaştırılmış gaz boşaltma yuvaları satın alması gereken kişi sizdiniz” diye konuştu.