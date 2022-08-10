https://tr.sputniknews.com/20220810/esad-ile-gorusmeler-erdoganin-otoritesini-daha-da-guclendirecek-1059725344.html
‘Esad ile görüşmeler Erdoğan’ın otoritesini daha da güçlendirecek’
‘Esad ile görüşmeler Erdoğan’ın otoritesini daha da güçlendirecek’
Medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında olası telefon görüşmelerine ilişkin haberler çıktı. Gerçekte böyle bir... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T00:18+0300
2022-08-10T00:18+0300
2022-08-10T00:18+0300
görüş
türkiye
suriye
recep tayyip erdoğan
beşar esad
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Rusya Ekonomik Yüksek Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Doç. Aleksey Obraztsov, Sputnik’e açıklamasında, bu tür görüşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ve bunun, Türkiye için güvenlik sorununu çözüme kavuşturmak için tek gerçek yol olduğunu belirtti:Bu durumun aynı zamanda Erdoğan’ın otoritesini yurt içinde ve dışında daha da güçlenmesi için bir fırsat olduğunu kaydeden Obraztsov, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
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türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, beşar esad
‘Esad ile görüşmeler Erdoğan’ın otoritesini daha da güçlendirecek’
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Medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında olası telefon görüşmelerine ilişkin haberler çıktı. Gerçekte böyle bir görüşmenin ihtimali nedir?
Rusya Ekonomik Yüksek Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Doç. Aleksey Obraztsov, Sputnik’e açıklamasında, bu tür görüşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ve bunun, Türkiye için güvenlik sorununu çözüme kavuşturmak için tek gerçek yol olduğunu belirtti:
“Aslında Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmeler hiç kesilmedi. Daha alt seviyede olmaları başka bir mesele. Uygulama, yalnızca istihbarat düzeyindeki görüşmelerin etkisiz olduğunu gösterdi. Üst düzey müzakere gerekli. Bu tür görüşmelerin ihtimali şimdi oldukça yüksek. Zira YPG-PKK’nın Suriye’de Türkiye sınırları yakınındaki faaliyetiyle ilgili güvenlik sorununu çözüme kavuşturmanın başka etkili yolu yok.”
Bu durumun aynı zamanda Erdoğan’ın otoritesini yurt içinde ve dışında daha da güçlenmesi için bir fırsat olduğunu kaydeden Obraztsov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bildiğiniz gibi yaklaşık bir yıldır Türkiye ekonomisinde hafif, lirada da oldukça sert düşüş yaşanıyor. Türkiye, 2023’te seçime gidiyor. Erdoğan’ın bazı somut sonuçlar göstermesi gerekiyor. Esad ile görüşmeler, Erdoğan’ın atılım yapmasına ve popülerlik derecesini yükseltmesine izin verecek. Suriye yönündeki atılım, Erdoğan’ın uluslararası konumunu da güçlendirecek. Bu, sığınmacı sorununu, bulunduğu noktadan harekete geçirmek için fırsatı sağlayacak. Böyle bir fırsatı kaçıracağını düşünmek saflık olur.”