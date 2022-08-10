https://tr.sputniknews.com/20220810/esad-ile-gorusmeler-erdoganin-otoritesini-daha-da-guclendirecek-1059725344.html

‘Esad ile görüşmeler Erdoğan’ın otoritesini daha da güçlendirecek’

‘Esad ile görüşmeler Erdoğan’ın otoritesini daha da güçlendirecek’

Medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında olası telefon görüşmelerine ilişkin haberler çıktı. Gerçekte böyle bir... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T00:18+0300

2022-08-10T00:18+0300

2022-08-10T00:18+0300

görüş

türkiye

suriye

recep tayyip erdoğan

beşar esad

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Rusya Ekonomik Yüksek Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Doç. Aleksey Obraztsov, Sputnik’e açıklamasında, bu tür görüşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ve bunun, Türkiye için güvenlik sorununu çözüme kavuşturmak için tek gerçek yol olduğunu belirtti:Bu durumun aynı zamanda Erdoğan’ın otoritesini yurt içinde ve dışında daha da güçlenmesi için bir fırsat olduğunu kaydeden Obraztsov, sözlerini şöyle sürdürdü:

suriye

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2022

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, beşar esad