https://tr.sputniknews.com/20220810/istanbul-valiliginden-asiri-saganak-sonucu-olusmasi-beklenen-ani-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-uyari-1059753856.html

İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı: 'Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olalım'

İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı: 'Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olalım'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde görülecek olan sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yağışların yarın sabahtan itibaren etkili olacağını... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T14:22+0300

2022-08-10T14:22+0300

2022-08-10T14:23+0300

yaşam

istanbul

su baskını

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Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakasın’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" paylaşımında bulundu.Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 11 Ağustos 2022 Perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meteo Uyarı Rengi (11 Ağustos 2022 Perşembe)TuruncuHava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir."

istanbul

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istanbul, su baskını