https://tr.sputniknews.com/20220810/izmir-aciklarinda-93-yasadisi-gocmen-kurtarildi-1059733384.html

İzmir açıklarında 93 yasadışı göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 93 yasadışı göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilenlerin de olduğu 93 yasadışı göçmen karaya... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T02:20+0300

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türkiye

karaburun

dikili

yunanistan

karasu

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili açıklarında lastik botlarda bir grup yasadışı göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik botlardaki toplam 87 yasadışı göçmen kurtarıldı.Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında lastik botları su alarak sürüklenen ve bölgede seyir halindeki bir özel tekne tarafından kurtarılan 6 yasadışı göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.Yasadışı göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

türkiye

karaburun

dikili

yunanistan

karasu

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karaburun, dikili, yunanistan, karasu