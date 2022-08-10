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https://tr.sputniknews.com/20220810/izmir-aciklarinda-93-yasadisi-gocmen-kurtarildi-1059733384.html
İzmir açıklarında 93 yasadışı göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 93 yasadışı göçmen kurtarıldı
İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilenlerin de olduğu 93 yasadışı göçmen karaya... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili açıklarında lastik botlarda bir grup yasadışı göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik botlardaki toplam 87 yasadışı göçmen kurtarıldı.Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında lastik botları su alarak sürüklenen ve bölgede seyir halindeki bir özel tekne tarafından kurtarılan 6 yasadışı göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.Yasadışı göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
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karaburun
dikili
yunanistan
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karaburun, dikili, yunanistan, karasu

İzmir açıklarında 93 yasadışı göçmen kurtarıldı

02:20 10.08.2022 (güncellendi: 02:21 10.08.2022)
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW685623İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 136 düzensiz göçmen de kurtarıldı.
İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 136 düzensiz göçmen de kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW685623
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İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilenlerin de olduğu 93 yasadışı göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili açıklarında lastik botlarda bir grup yasadışı göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik botlardaki toplam 87 yasadışı göçmen kurtarıldı.
Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında lastik botları su alarak sürüklenen ve bölgede seyir halindeki bir özel tekne tarafından kurtarılan 6 yasadışı göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Yasadışı göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
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