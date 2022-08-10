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Marketteki sütleri yere döken vegan aktivistlere diğer veganlardan tepki
Marketteki sütleri yere döken vegan aktivistlere diğer veganlardan tepki
İngiltere'de temmuz sonunda vegan aktivistlerin bir markette süt raflarını boşaltıp bazı sütleri de yerlere dökmeleri tepkiyle karşılandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T15:11+0300
2022-08-10T15:11+0300
dünya
süt
vegan
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Küresel çevre hareketi 'Extinction Rebellion'ın bir parçası olan 'Animal Rebellion'ın süt endüstrisini protesto için gerçekleştirdiği bir eylem ters tepti. İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 Temmuz'da market zinciri Harrods'ın bir şubesini gözlerine kestiren vegan aktivistler yiyecek bölümündeki tüm sütleri yere döktü ve bu eylemlerinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde arkada duran bir kadının da "Bunu neden yapıyorsunuz? Mide bulandırıcı" dediği duyuluyor. Ancak sosyal medyadaki tepkiler istedikleri yönde ilerlemedi. Veganlar grubun bu eylemini kınayıp sütleri yere dökmenin bu hayvansal ürünün boşa harcanmasına yol açtığını, bunun da kendi 'davalarına' zarar vereceğini ve veganları ikiyüzlü göstereceğini savundu. Sütleri yere dökmenin market çalışanlarının daha çok çalışmasına sebep olacağı ve yürüme engelli müşterilerin işini zorlaştıracağı da yapılan eleştiriler arasındaydı.
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süt, vegan, inek, ingiltere

Marketteki sütleri yere döken vegan aktivistlere diğer veganlardan tepki

15:11 10.08.2022
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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İngiltere'de temmuz sonunda vegan aktivistlerin bir markette süt raflarını boşaltıp bazı sütleri de yerlere dökmeleri tepkiyle karşılandı.
Küresel çevre hareketi 'Extinction Rebellion'ın bir parçası olan 'Animal Rebellion'ın süt endüstrisini protesto için gerçekleştirdiği bir eylem ters tepti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 Temmuz'da market zinciri Harrods'ın bir şubesini gözlerine kestiren vegan aktivistler yiyecek bölümündeki tüm sütleri yere döktü ve bu eylemlerinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde arkada duran bir kadının da "Bunu neden yapıyorsunuz? Mide bulandırıcı" dediği duyuluyor.
Ancak sosyal medyadaki tepkiler istedikleri yönde ilerlemedi. Veganlar grubun bu eylemini kınayıp sütleri yere dökmenin bu hayvansal ürünün boşa harcanmasına yol açtığını, bunun da kendi 'davalarına' zarar vereceğini ve veganları ikiyüzlü göstereceğini savundu. Sütleri yere dökmenin market çalışanlarının daha çok çalışmasına sebep olacağı ve yürüme engelli müşterilerin işini zorlaştıracağı da yapılan eleştiriler arasındaydı.
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