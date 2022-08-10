https://tr.sputniknews.com/20220810/sezonun-ilk-kuru-inciri-kilosu-400-liradan-alindi-1059766077.html
Sezonun ilk kuru incirinin kilosu 400 liradan alındı
Sezonun ilk kuru incirinin kilosu 400 liradan alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 üretici, sezonun ilk kuru incirini Ticaret Borsası'na teslim etti. İlk kuru incir, kilosu 400 lira olarak sembolik fiyatla alındı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T17:55+0300
2022-08-10T17:55+0300
2022-08-10T17:59+0300
ekonomi
incir
kuru incir
nazilli
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Nazilli Ticaret Borsası, 6 üreticinin getirdiği sezonun ilk kuru incirini düzenlenen törenle teslim aldı. Törene AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, daire başkanları ve üreticiler katıldı.Törende sezonun ilk kuru inciri, Ticaret Borsası'na teslim edildi. Sezonun ilk kuru inciri, kilosu 400 lira olarak sembolik fiyatla alındı. 6 üreticinin toplam 60 kilo incir getirdiği belirtildi.Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, "Nazilli'de incir ekonomimizde büyük bir değere sahip. Dünyada söz sahibi olduğumuz kuru incir rakipsizdir. Hiçbir ülkede rakibimiz yoktur. İncir üreticilerin en büyük sorunu yer sorunuydu. Bu sorunu çözmek için gerek siyasi iktidarımız gerekse belediye başkanımız destek vererek Nazilli İncirciler Kooperatifi kurmaya karar verdik. Bildiğiniz üzere Mergen Çayı'nda 170 dönümlük arazimizi şu anda ıslah çalışmaları başladı. Nasipse kooperatifimiz adına burada işlemlere başlayacağız. Bu şekilde incirimizi daha modern saklama koşullarında halkımıza hizmet vereceğiz. İncirimizin daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağız" dedi.
nazilli
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incir, kuru incir, nazilli
Sezonun ilk kuru incirinin kilosu 400 liradan alındı
17:55 10.08.2022 (güncellendi: 17:59 10.08.2022) Abone ol
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 üretici, sezonun ilk kuru incirini Ticaret Borsası'na teslim etti. İlk kuru incir, kilosu 400 lira olarak sembolik fiyatla alındı.
Nazilli Ticaret Borsası, 6 üreticinin getirdiği sezonun ilk kuru incirini düzenlenen törenle teslim aldı.
Törene AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, daire başkanları ve üreticiler katıldı.
Törende sezonun ilk kuru inciri, Ticaret Borsası'na teslim edildi. Sezonun ilk kuru inciri, kilosu 400 lira olarak sembolik fiyatla alındı. 6 üreticinin toplam 60 kilo incir getirdiği belirtildi.
Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, "Nazilli'de incir ekonomimizde büyük bir değere sahip. Dünyada söz sahibi olduğumuz kuru incir rakipsizdir. Hiçbir ülkede rakibimiz yoktur. İncir üreticilerin en büyük sorunu yer sorunuydu. Bu sorunu çözmek için gerek siyasi iktidarımız gerekse belediye başkanımız destek vererek Nazilli İncirciler Kooperatifi kurmaya karar verdik. Bildiğiniz üzere Mergen Çayı'nda 170 dönümlük arazimizi şu anda ıslah çalışmaları başladı. Nasipse kooperatifimiz adına burada işlemlere başlayacağız. Bu şekilde incirimizi daha modern saklama koşullarında halkımıza hizmet vereceğiz. İncirimizin daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağız" dedi.