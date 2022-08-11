AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi sorunlu bir ifadedir

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ‘Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok’ demişti. Biz de Kılıçdaroğlu'nun bu beyanatının hukuken ve siyaseten sorunlu olduğunu ve izah edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ‘Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok’ demişti. Biz de Kılıçdaroğlu'nun bu beyanatının hukuken ve siyaseten sorunlu olduğunu ve izah edilmesi gerektiğini ifade etmiştik.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Kılıçdaroğlu'nun cümlesini izah ederken ‘YSK'dan ham verileri alıyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, düzeltiyoruz’ demiş. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Kılıçdaroğlu'nun cümlesini izah ederken ‘YSK'dan ham verileri alıyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, düzeltiyoruz’ demiş.

Kuşkusuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan verilere sahip olduklarını iddia etmesiyle, Sayın Öztrak'ın “YSK'dan ham verileri alıp üzerinde çalışıyoruz” demesi aynı şey değildir… Kuşkusuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan verilere sahip olduklarını iddia etmesiyle, Sayın Öztrak'ın “YSK'dan ham verileri alıp üzerinde çalışıyoruz” demesi aynı şey değildir…

Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘YSK'da olmayan veriler bizde var’ demesi çok sorunlu bir ifadedir. Zira bir yanlış YSK tarafından düzeltilmişse bile sonuçta ortaya çıkan yine bir YSK verisidir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘YSK'da olmayan veriler bizde var’ demesi çok sorunlu bir ifadedir. Zira bir yanlış YSK tarafından düzeltilmişse bile sonuçta ortaya çıkan yine bir YSK verisidir.

Sayın Öztrak'ın izahatı, Kılıçdaroğlu’nun sorunlu ifadesini hukuki bir çerçeveye oturmak için giriştiği tevil etme çabasıdır. Sayın Öztrak'ın izahatı, Kılıçdaroğlu’nun sorunlu ifadesini hukuki bir çerçeveye oturmak için giriştiği tevil etme çabasıdır.

Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu, 2009 seçimlerinde İBB Başkan adayı olmuş, ancak kendi seçmen kaydını takip etmediği için referandumda oy dahi kullanamamıştır. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu, 2009 seçimlerinde İBB Başkan adayı olmuş, ancak kendi seçmen kaydını takip etmediği için referandumda oy dahi kullanamamıştır.