AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi sorunlu bir ifadedir
03:40 11.08.2022 (güncellendi: 03:44 11.08.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
© AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'yla (YSK) ilgili sözleriyle ilgili, "Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir. Zira bir yanlış YSK tarafından düzeltilmişse bile sonuçta ortaya çıkan yine bir YSK verisidir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir gazeteye verdiği röportajdaki "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok" ifadelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Çelik paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ‘Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok’ demişti. Biz de Kılıçdaroğlu'nun bu beyanatının hukuken ve siyaseten sorunlu olduğunu ve izah edilmesi gerektiğini ifade etmiştik.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Kılıçdaroğlu'nun cümlesini izah ederken ‘YSK'dan ham verileri alıyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, düzeltiyoruz’ demiş.
Kuşkusuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan verilere sahip olduklarını iddia etmesiyle, Sayın Öztrak'ın “YSK'dan ham verileri alıp üzerinde çalışıyoruz” demesi aynı şey değildir…
Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘YSK'da olmayan veriler bizde var’ demesi çok sorunlu bir ifadedir. Zira bir yanlış YSK tarafından düzeltilmişse bile sonuçta ortaya çıkan yine bir YSK verisidir.
Sayın Öztrak'ın izahatı, Kılıçdaroğlu’nun sorunlu ifadesini hukuki bir çerçeveye oturmak için giriştiği tevil etme çabasıdır.
Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu, 2009 seçimlerinde İBB Başkan adayı olmuş, ancak kendi seçmen kaydını takip etmediği için referandumda oy dahi kullanamamıştır.
Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması CHP'nin YSK seçmen verilerini kontrol etmesi bakımından sevindirici bir gelişme olarak kayıtlara geçebilir. Ancak “YSK’da olmayan verilere sahibiz” şeklindeki çok sorunlu ifadesini milletimize izah etmelidir.
Dolayısıyla Sn Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması CHP'nin YSK seçmen verilerini kontrol etmesi bakımından sevindirici bir gelişme olarak kayıtlara geçebilir. Ancak “YSK’da olmayan verilere sahibiz” şeklindeki çok sorunlu ifadesini milletimize izah etmelidir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 10, 2022