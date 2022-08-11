https://tr.sputniknews.com/20220811/diyarbakirda-iki-aile-arasinda-kavga-koye-giris-cikislar-kapatildi-1059785245.html

Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: Köye giriş çıkışlar kapatıldı

Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: Köye giriş çıkışlar kapatıldı

Diyarbakır'da, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi, husumetli ailelerin karşı karşıya gelmesi sonucu bıçaklı... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T01:52+0300

2022-08-11T01:52+0300

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türkiye

diyarbakır

hani

kavga

kız kaçırma

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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesiyle sorun yaşandı. Akraba ve husumetli iki aile bugün karşı karşıya gelmesi sonucu yaşanan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla akraba her iki aileden de toplam 8 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezine sevk edildi.Taraflardan 5 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 kişi ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay yerinde çalışma yaparken ayrıca, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

türkiye

diyarbakır

hani

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diyarbakır, hani, kavga, kız kaçırma