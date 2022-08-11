https://tr.sputniknews.com/20220811/diyarbakirda-iki-aile-arasinda-kavga-koye-giris-cikislar-kapatildi-1059785245.html
Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: Köye giriş çıkışlar kapatıldı
Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: Köye giriş çıkışlar kapatıldı
Diyarbakır'da, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi, husumetli ailelerin karşı karşıya gelmesi sonucu bıçaklı... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T01:52+0300
2022-08-11T01:52+0300
2022-08-11T01:52+0300
türkiye
diyarbakır
hani
kavga
kız kaçırma
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesiyle sorun yaşandı. Akraba ve husumetli iki aile bugün karşı karşıya gelmesi sonucu yaşanan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla akraba her iki aileden de toplam 8 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezine sevk edildi.Taraflardan 5 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 kişi ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay yerinde çalışma yaparken ayrıca, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
türkiye
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diyarbakır, hani, kavga, kız kaçırma
Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: Köye giriş çıkışlar kapatıldı
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Diyarbakır'da, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi, husumetli ailelerin karşı karşıya gelmesi sonucu bıçaklı kavgaya dönüştü. Her iki taraftan da 8 kişi bıçaklanarak yaralanırken, jandarma köye giriş çıkışları kapattı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesiyle sorun yaşandı.
Akraba ve husumetli iki aile bugün karşı karşıya gelmesi sonucu yaşanan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla akraba her iki aileden de toplam 8 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezine sevk edildi.
Taraflardan 5 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 kişi ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay yerinde çalışma yaparken ayrıca, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.