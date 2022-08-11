https://tr.sputniknews.com/20220811/istanbulda-villada-bulunup-koruma-altina-alinan-kaplandan-iyi-haber-1059797632.html

İstanbul'da villada bulunup koruma altına alınan kaplandan iyi haber

İstanbul'da villada bulunup koruma altına alınan kaplandan iyi haber

İstanbul'da 3 aylıkken bir villada bulunan beyaz kaplan, Gaziantep'te bakımının yapıldığı Yaban Hayatı Koruma Parkı'nda 4 ayda iki katı ağırlığa ulaştı. Şu... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T12:30+0300

2022-08-11T12:30+0300

2022-08-11T12:30+0300

yaşam

kaplan

istanbul

villa

gaziantep

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İstanbul'daki bir villada henüz 3 aylıkken 22 kilogram ağırlığında bulunduktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayatı Koruma Parkı'na getirilen albino Bengal kaplanı yavrusu 'Kartopu', özel bakımla kilo aldı ve hareketli yapısıyla dikkati çekmeye başladı.İstanbul'dan yola çıkan ekibin 17 Nisan'da Gaziantep Yaban Hayatı Koruma Parkı'na teslim ettiği kaplan yavrusu, yapılan kontroller ve özel bakımla hızla yaşıtlarının kilosuna ulaştı.Villada bulunduğunda 22 kilogram, Gaziantep'e getirildiğinde ise 27 kilo 800 gram ağırlığında olan 'Kartopu', özel diyetisyen eşliğinde hazırlanan laktozsuz vitaminli süt ve soğuk tavuk etiyle beslendi.Bebek gibi özenle bakılan dişi kaplanın ağırlığı 57 kilo 800 grama ulaştı. İlk geldiğinde ürkek olduğu gözlemlenen 'Kartopu', artık hayvanat bahçesindeki alanlara da alıştı.Bahçede koşup oynayan, yuvasına kısa sürede uyum sağlayan ve hatta kendisine "Kartopu" diye seslenen vatandaşların yakınına kadar gelerek poz veren 7 aylık kaplan, vatandaşların ilgi odağı oluyor.Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, 'Kartopu'nun barınağa geldiğinde dengeli ve düzenli beslenmediğini tespit ettiklerini söyledi.İlk olarak hayvan hastanesinde kan örnekleri aldıklarını belirten Özsöyler, "Çıkan sonuçlara göre diyet hazırladık. Günde bir defa özel laktozsuz ve vitaminlerle desteklenmiş süt veriyoruz. Bunun yanında da sabah ve akşam olmak üzere belli periyotlarda 2-2.5 kilo arasında tavuk veriyoruz." dedi.Laktozsuz sütü hayvanın midesinde sindirim enzimleri tam olarak gelişmediği için verdiklerini anlatan Özsöyler, "Bıldırcın yumurtasının sarısıyla özel bir diyet hazırlıyoruz. Vitaminlerle beraber günde bir biberon süt veriyoruz. Tavuk etinin sindirimi diğer etlere göre kolay olduğu için bundan veriyoruz. Geldiğinde dengeli beslenmediği için zayıftı. Her gün tartıyoruz. Geldiğinde 27 kilo 800, şu an da 57 kilo 800 gram geliyor." diye konuştu.Kaplan yavrusunun çok aktif ve enerjik olduğunu ifade eden Özsöyler, ziyaretçiler tarafından çok sevildiğini ve sürekli oyun oynadığını belirtti.

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kaplan, istanbul, villa, gaziantep