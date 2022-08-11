https://tr.sputniknews.com/20220811/naci-agbal-holding-yonetiminde-1059794222.html

Naci Ağbal holding yönetiminde

Naci Ağbal holding yönetiminde

Maliye Bakanlığı da yapan, Eski TCMB Başkanı Naci Ağbal, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Holdingde 'Globalleşme... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T10:30+0300

2022-08-11T10:30+0300

2022-08-11T10:30+0300

naci ağbal

merkez bankası

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Kazancı Holding, Naci Ağbal'ın yönetim kadrosuna katıldığını resmen duyurdu.Temmuz sonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantılarında alınan kararla, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Kazancı Holding ve iştiraki Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerine getirildi. Ağbal aynı zamanda Kazancı Holding, Aksa Enerji ve Aksa Elektrik şirketlerinin icra kurullarında da aktif görev alacak.Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Hızla değişen ve çok çeşitli fırsatları barındıran global enerji piyasalarında, Aksa Şirketler Grubumuz ile ‘global güçlü bir oyuncu’ olma hedefi doğrultusunda yoğun bir çaba içindeyiz. Enerji alanındaki tecrübe ve yetkinliklerimizi global vizyonumuz ile birleştirerek uluslararası pazarlarda büyümeye kararlıyız” ifadelerine yer verildi.Açıklama şöyle devam etti: “Hissedarlarımız başta olmak üzere, tüm paydaşlarımız için değer üretmeye odaklanan bir strateji temelinde, yatırımlarımızı artırma ve çeşitlendirme yolunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Oluşturduğumuz bu stratejiyi güçlü bir kurumsallaşma ile destekleyeceğiz. Bu çerçevede Sayın Naci Ağbal’ın, Kazancı Holding ve Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katılması hem global stratejimizin oluşturulmasında hem de güçlü mali yapımızın global stratejimize uygun biçimde şekillendirilmesinde bizlere büyük bir güç ve değer katacak.NACİ AĞBAL KİMDİR?Naci Ağbal, 1 Ocak 1968; Bayburt; Türk bürokrat, siyasetçi ve Maliye Bakanı.Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalı köyünde doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü.Ağbal 9 Şubat 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden istifa ederek Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde aday olabilmek için istifa eden 200 bürokrat arasında yer aldı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise girdi.Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'ten devralan Ağbal, yeni dönemin Türkiye ekonomisi için "reform dönemi" olacağını ve mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğini bildirdi. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı. 7 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı, 20 Mart 2021 tarihine kadar görev yaptı.

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naci ağbal, merkez bankası