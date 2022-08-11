https://tr.sputniknews.com/20220811/uefa-super-kupa-real-madridin--1059783086.html
UEFA Süper Kupa Real Madrid'in
UEFA Süper Kupa Real Madrid'in
Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T00:33+0300
2022-08-11T00:33+0300
2022-08-11T00:42+0300
spor
uefa süper kupa
real madrid
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaştı.Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan dev mücadelede zafere ulaşan taraf Real Madrid oldu.Öte yandan, İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, kupayı dördüncü kez kazanma başarısı elde etti. Benzema'dan yeni rekorFransız gölcü Karim Benzema, Real Madrid formasıyla 324. golünü atarak Madrid efsanesi Raul'u geride bıraktı ve kulüp tarihindeki en golcü ikinci oyuncu oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
uefa süper kupa, real madrid
UEFA Süper Kupa Real Madrid'in
00:33 11.08.2022 (güncellendi: 00:42 11.08.2022) Abone ol
Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaştı.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan dev mücadelede zafere ulaşan taraf Real Madrid oldu.
Öte yandan, İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, kupayı dördüncü kez kazanma başarısı elde etti.
Benzema'dan yeni rekor
Fransız gölcü Karim Benzema, Real Madrid formasıyla 324. golünü atarak Madrid efsanesi Raul'u geride bıraktı ve kulüp tarihindeki en golcü ikinci oyuncu oldu.