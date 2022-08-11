https://tr.sputniknews.com/20220811/uefa-super-kupa-real-madridin--1059783086.html

UEFA Süper Kupa Real Madrid'in

UEFA Süper Kupa Real Madrid'in

Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

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spor

uefa süper kupa

real madrid

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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaştı.Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan dev mücadelede zafere ulaşan taraf Real Madrid oldu.Öte yandan, İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, kupayı dördüncü kez kazanma başarısı elde etti. Benzema'dan yeni rekorFransız gölcü Karim Benzema, Real Madrid formasıyla 324. golünü atarak Madrid efsanesi Raul'u geride bıraktı ve kulüp tarihindeki en golcü ikinci oyuncu oldu.

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uefa süper kupa, real madrid