https://tr.sputniknews.com/20220811/ukrayna-tahili-tasiyan-razoni-mersin-limanina-geri-dondu-1059814127.html

Tahıl yüklü Razoni, Lübnan'dan Mersin limanına geri döndü

Tahıl yüklü Razoni, Lübnan'dan Mersin limanına geri döndü

Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl yüklü gemi Razoni'deki ürünlerin Lübnan'daki son alıcı tarafından reddedilmesi üzerine rotasını Türkiyeye çeviren geminin... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T18:46+0300

2022-08-11T18:46+0300

2022-08-11T18:47+0300

dünya

mersin

tahıl

gemi

mersin limanı

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Reuters’in aktardığına göre, Ukrayna’daki tahılın dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da yapılan anlaşma çerçevesinde geçen hafta 26 bin ton mısırla Odessa'dan hareket eden Razoni, Lübnan'daki son alıcının teslimattaki gecikmeyi gerekçe gözetererek ürünü almaktan vazgeçmesi üzerine, 11 günlük aradan sonra rotasını Türkiye’ye çevirdi.Reuters’a konuşan Mersin merkezli Toros gemicilik şirketinin Genel Müdürü Kadir Soyer, kuru yük gemisinden 1.500 ton tahılın boşaltılacağını ve ardından geminin Mısır'a hareket edeceğeni belirtti.Soyer, Toros’un Türkiye'de sadece kuru yük gemisinin yanaşması ve boşaltılması ile ilgilendiğini, şirketin geminin Mısır'a hareketine katılmayacağını kaydetti.

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mersin limanı

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mersin, tahıl, gemi, mersin limanı