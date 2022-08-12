https://tr.sputniknews.com/20220812/baraj-golunde-yelkenli-tekne-alabora-oldu-1-kayip-1059832409.html
Baraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp
Baraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp
Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T06:36+0300
2022-08-12T06:36+0300
2022-08-12T06:36+0300
türkiye
adana
yelkenli
baraj
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Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri vatandaşlarca çıkarıldı.Mehmet ve Metin Davran, Seyhan Baraj Gölü'ne yelkenli tekneyle açıldıktan sonra rüzgar çıktı.Alabora olan tekneden suya düşen Metin Davran, yardım istediği vatandaşlarca sudan çıkarıldı, Mehmet Davran ise gözden kayboldu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Mehmet Davran'ın kaybolduğu bölgede arama çalışması yaptı.Davran'ın yakınları ise kıyıda gözyaşı döktü.Ekipler, havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verdi. Çalışmalara sabah yeniden başlanacağı bildirildi.
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adana, yelkenli, baraj
Baraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp
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Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor.
Adana
'daki Seyhan Baraj
Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri vatandaşlarca çıkarıldı.
Mehmet ve Metin Davran, Seyhan Baraj Gölü'ne yelkenli tekneyle açıldıktan sonra rüzgar çıktı.
Alabora olan tekneden suya düşen Metin Davran, yardım istediği vatandaşlarca sudan çıkarıldı, Mehmet Davran ise gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Mehmet Davran'ın kaybolduğu bölgede arama çalışması yaptı.
Davran'ın yakınları ise kıyıda gözyaşı döktü.
Ekipler, havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verdi. Çalışmalara sabah yeniden başlanacağı bildirildi.