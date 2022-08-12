https://tr.sputniknews.com/20220812/baraj-golunde-yelkenli-tekne-alabora-oldu-1-kayip-1059832409.html

Baraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp

Baraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp

Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T06:36+0300

2022-08-12T06:36+0300

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türkiye

adana

yelkenli

baraj

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Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri vatandaşlarca çıkarıldı.Mehmet ve Metin Davran, Seyhan Baraj Gölü'ne yelkenli tekneyle açıldıktan sonra rüzgar çıktı.Alabora olan tekneden suya düşen Metin Davran, yardım istediği vatandaşlarca sudan çıkarıldı, Mehmet Davran ise gözden kayboldu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Mehmet Davran'ın kaybolduğu bölgede arama çalışması yaptı.Davran'ın yakınları ise kıyıda gözyaşı döktü.Ekipler, havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verdi. Çalışmalara sabah yeniden başlanacağı bildirildi.

türkiye

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adana, yelkenli, baraj