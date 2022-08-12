Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220812/baraj-golunde-yelkenli-tekne-alabora-oldu-1-kayip-1059832409.html
Baraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp
Baraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp
Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T06:36+0300
2022-08-12T06:36+0300
türkiye
adana
yelkenli
baraj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059832266_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_c4096a0a0f96ae4b819b6deed3e07a2d.jpg
Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri vatandaşlarca çıkarıldı.Mehmet ve Metin Davran, Seyhan Baraj Gölü'ne yelkenli tekneyle açıldıktan sonra rüzgar çıktı.Alabora olan tekneden suya düşen Metin Davran, yardım istediği vatandaşlarca sudan çıkarıldı, Mehmet Davran ise gözden kayboldu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Mehmet Davran'ın kaybolduğu bölgede arama çalışması yaptı.Davran'ın yakınları ise kıyıda gözyaşı döktü.Ekipler, havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verdi. Çalışmalara sabah yeniden başlanacağı bildirildi.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059832266_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_2911900e8ab153ae2f8d583a86e53392.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, yelkenli, baraj

Baraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp

06:36 12.08.2022
© AABaraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp
Baraj gölünde yelkenli tekne alabora oldu: 1 kayıp - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor.

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri vatandaşlarca çıkarıldı.
Mehmet ve Metin Davran, Seyhan Baraj Gölü'ne yelkenli tekneyle açıldıktan sonra rüzgar çıktı.
Alabora olan tekneden suya düşen Metin Davran, yardım istediği vatandaşlarca sudan çıkarıldı, Mehmet Davran ise gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Mehmet Davran'ın kaybolduğu bölgede arama çalışması yaptı.

Davran'ın yakınları ise kıyıda gözyaşı döktü.
Ekipler, havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verdi. Çalışmalara sabah yeniden başlanacağı bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала